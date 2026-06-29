Genova Beach Soccer femminile: ottimo terzo posto in Coppa Italia

Genova. Per il terzo anno consecutivo la Genova Beach Soccer Femminile chiude la Coppa Italia sul podio. L’edizione 2026, disputata a Lignano Sabbiadoro con sole quattro squadre partecipanti, ha visto la formazione guidata da Mara Morin sfiorare l’accesso alla finalissima. A decidere le sorti del girone non sono stati i punti conquistati, ma la classifica avulsa, che ha premiato Terracina e Cagliari grazie a una migliore differenza reti.

Le biancorosse hanno infatti raccolto due importanti vittorie, superando il Cagliari per 3-2 e il Città di Milano per 2-1. Determinante è risultata la sconfitta inaugurale per 4-2 contro Lady Terracina, un risultato che ha inciso sulla differenza reti e che ha impedito alla Genova Beach Soccer di conquistare il pass per la finale nonostante un percorso di assoluto valore. Nella finale per il terzo posto è arrivata un’ulteriore conferma della crescita del gruppo: vittoria per 5-4 contro il Città di Milano al termine di una sfida combattuta e spettacolare, che ha regalato alla formazione ligure un meritato terzo posto.

Tra le protagoniste della manifestazione spiccano le tre giocatrici portoghesi Jamilla, Joana e Ferreira, il cui arrivo ha ulteriormente elevato il livello tecnico della squadra. Il loro contributo si è inserito perfettamente, permettendo alla Genova Beach Soccer di competere alla pari con le due grandi favorite del torneo, Cagliari e Lady Terracina.

“Nonostante le difficoltà che sta attraversando il movimento femminile italiano, capace quest’anno di raccogliere un numero ridotto di partecipanti, la Genova Beach Soccer continua a investire con convinzione nel settore – commenta il presidente del club Paolo Covotta -. Le ragazze di mister Mara Morin sono state sfortunate, arrivando solo terze pur vincendo tre partite su quattro. Si è comunque trattato

non solo di un test importante in vista del campionato, ma anche del terzo podio consecutivo in questa manifestazione, un risultato che certifica la Genova Beach Soccer come una delle realtà di riferimento del beach soccer femminile italiano per organizzazione e continuità”.

Il prossimo appuntamento è fissato dal 21 al 24 luglio, sulla sabbia di Anzio, dove avrà ufficialmente inizio il campionato di Serie A femminile per le biancorosse.