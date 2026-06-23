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La sentenza

Genoa, respinto il ricorso di A-Cap: legittima la ricapitalizzazione di Sucu

Dopo l'inchiesta penale archiviata, anche il tribunale civile ha stabilito la regolarità dell'operazione

dan sucu

Genova. L’ingresso nel Genoa effettuato da Dan Sucu con l’aumento di capitale nel dicembre 2024 è perfettamente legale. A stabilirlo è la sentenza con cui il Tribunale civile di Genova  oggi ha rigettato il ricorso di A-Cap.

Il fondo americano aveva contestato la delibera che aveva sancito l’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di Sucu sostenendo di non aver potuto esercitare il diritto di opzioni Le motivazioni  della decisione sono contenute in una sentenza di oltre 50 pagine in cui il collegio – presieduto dal giudice Enrico Ravera e composto da Raffaella Gabriel ed Emanuela Giordano – spiega perché l’operazione è stata condotta correttamente.

A-Cap aveva tentato anche la via dell’esposto penale, ma il pm Alberto Landolfi, dopo aver sentito molti testimoni e acquisito tutta la documentazione societaria aveva chiesto l’archiviazione.

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