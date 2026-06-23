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Il comunicato

Genoa, respinto il ricorso di A-Cap dal Tribunale di Genova

La società statunitense aveva contestato l'aumento di capitale portato avanti dal presidente Sucu e dal CEO Blazquez. La giustizia dà ragione agli attuali rappresentanti rossoblù

dan sucu
Dan Sucu, presidente rossoblù

Genova. Con sentenza pubblicata in data odierna, il Tribunale di Genova ha respinto l’impugnazione della delibera di aumento di capitale del Genoa CFC in data 14.12.2024 a suo tempo impugnata da ACM Delegate LLC., società interamente controllata da ACap Holding LLC.

Come si ricorderà, il gruppo ACap aveva contestato la legittimità della delibera di aumento di capitale sotto svariati profili: mancata partecipazione all’assemblea di ACap, inesistenza, annullabilità o nullità della delibera a seguito di varie violazioni (illiceità dell’oggetto o della causa della delibera, illegittimità dell’esclusione del diritto di opzione, mancata informativa della convocazione dell’assemblea ad ACM, voto in assemblea da parte di 777 Genoa Holdings srl espresso in conflitto di interessi). Tutte le argomentazioni, già respinte due volte in sede cautelare, sono state ora respinte nel merito dal Tribunale di Genova (collegio composto da Enrico Ravera, Presidente, Raffaella Gabriel, Relatrice e Emanuela Giordano, Terzo giudice) con un’articolata sentenza di oltre 50 pagine che ha anche condannato ACM al pagamento delle spese processuali. La sentenza, ribadendo in modo più articolato quanto già espresso in sede cautelare, ha accolto integralmente le argomentazioni espresse dal Genoa.

Il Genoa CFC era assistito da BonelliErede (proff. Marco Arato e Laura Salvaneschi e avv.ti Riccardo Bordi, Luigi Chiarella e Federico Sacchi) mentre ACM era assistita dai proff. Vincenzo Roppo e Valerio Pescatore.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

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