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Un bel vizio

Genoa, Ostigard segna il primo goal mondiale della Serie A

Dopo i cinque goal in campionato, il difensore segna anche al debutto mondiale

Johan Vasquez e Leo Ostigard, Genoa
La Norvegia e il Messico dei difensori genoani Ostigard e Vasquez puntano a essere le sorprese del Mondiale

Come noto, l’Italia non partecipa al mondiale extra large disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ma a mancare all’appello, oltre agli azzurri, sono anche i goal di giocatori della nostra Serie A. Nelle prime sei giornate, nessun giocatore del nostro campionato è andato in goal.

A spezzare il maleficio è stato Leo Ostigard. Il difensore del Genoa ha firmato il tabellino dei marcatori nella vittoria per 4 a 1 della sua Norvegia ai danni dell’Iraq. Ha segnato il goal che ha di fatto chiuso la partita portando gli scandinavi sul 3-1. In precedenza, la doppietta del solito Erling Haaland e a completare il quadro l’autogol di Hussein a tempo scaduto. Proprio il calciatore che aveva accorciato le distanze portando l’Iraq sul momentaneo 2-1.

Ostigard ha segnato con la sua specialità: colpo di testa su calcio d’angolo. Una stagione che  si conferma particolarmente redditizia in zona goal. In campionato ne aveva fatti cinque. Nessun difensore, se si esclude Di Marco – che difensore lo è solo al Fantacalcio – ha fatto meglio.

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