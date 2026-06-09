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Genoa, Nuredini firma fino al 2029

Per l'attaccante savonese, classe 2007, la scorsa stagione è stata dolceamara: esordio in Serie A e infortunio al legamento crociato anteriore

joi nuredini

Genova. Il Genoa continua a blindare i suoi talenti: esteso l’accordo con Joi Nuredini fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante, nato Savona a il 5/8/2007, emergente a livello europeo con l’Albania U19, ha realizzato in maglia rossoblù 32 gol in 75 partite con U20, U18 e U17 e nel gennaio scorso ha debuttato in serie A durante il match Parma-Genoa, dopo settimane in cui era stato diverse volte aggregato alla prima squadra.

A febbraio il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgicodopo la distrazione del legamento crociato anteriore. Il recupero sta proseguendo come da protocollo e nei prossimi mesi tornerà a disposizione dello staff tecnico.

Lo chief of football Diego Lopez afferma: “Il Genoa si conferma vivaio di talenti e quella di Joi è una delle testimonianze più chiare. Ora la nostra responsabilità è quella di far crescere prospetti come lui e farlo maturare al meglio anche in momenti di difficoltà come quello che sta vivendo e dal quale siamo sicuri che ne uscirà più forte di prima”.

Il calciatore Joi Nuredini commenta: “È stato senza dubbio un anno speciale per me con il debutto in serie A e poi con l’infortunio al legamento. Questo prolungamento del contratto mi dà carica e responsabilità e mi trasmette grande fiducia da parte della società che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

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