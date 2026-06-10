Genoa, Ekuban saluta dopo cinque anni: “Emozioni indelebili”

Genova. Ekuban saluta il Genoa. Le voci che hanno iniziato a rincorrersi in queste ore sono state confermate dal giocatore con un post di ringraziamento su Instagram.Nessun rinnovo, dunque per l’attaccante.

Ekuban ha pubblicato una foto in bianco e nero con lui di schiena: “I colori li abbiamo messi insieme piano piano, la maggior parte di rosso e di blu in questi 5 anni di emozioni alcune indelebili, altre indimenticabili”.

Il messaggio è tutto per i tifosi: “Mi avete insegnato tanto, ma le parole che ho assimilato più facilmente sono state onore, coraggio e orgoglio. E l’unica cosa che avete chiesto è sempre stata la lotta. Ho pianto per una retrocessione, ho festeggiato per una promozione e ho gioito per tutte le volte che insieme abbiamo raggiunto gli obbiettivi prefissati. Spero di avervi dato tanto perché voi sicuramente mi avete emozionato in più occasioni. Un popolo che non ha eguali”.

E poi l‘auspicio: “Vi auguro di raggiungere le vette che vi spettano. Oggi sono qui a dirvi che ho deciso di non proseguire il cammino con il Genoa. Intraprendere una nuova strada. Posso solo ringraziare tutti per questi 5 anni splendidi di alti e bassi, e sono fiero che la mia famiglia possa chiamare Genoa e Genova, casa. Un forte abbraccio con il solito sorriso”.

Il numero 18, 32 anni, inizialmente un po’ bersaglio, poi beniamino dei tifosi per i gol di gran bella fattura e anche di un certo peso, ha vissuto cinque anni in altalena a causa di problemi muscolari che ne hanno limitato l’utilizzo. Sempre visto molto bene da tutti gli allenatori che si sono susseguiti al Genoa, è stato anche un elemento importante per lo spogliatoio.