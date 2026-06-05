Genoa, Bijlow rinnova e firma sino al 2029

Genova. Justin Bijlow rinnova col Genoa fino al 2029.

Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, forte dei suoi 5 clean sheet in 16 partite giocate, il portiere olandese si è guadagnato la conferma con la maglia del Grifone.

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez commenta: “Siamo contenti di dare continuità e stabilità a livello difensivo, in un ruolo fondamentale come quello del portiere. Justin ha dimostrato di essere un portiere moderno e adatto al nostro gioco, ha trasmesso sicurezza e affidabilità in fase difensiva. Si va avanti insieme convinti che la prossima stagione possa portare ulteriori soddisfazioni”.

Justin Bijlow aggiunge: “Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e a una società organizzata e ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”.

Il Genoa ha annunciato il contratto con un gioco di parole basato sul nome del portiere rossoblù.