Genoa, già al lavoro in prospettiva con l’acquisto di Vaz e Ndao

Genova. Visite mediche per due nuovi elementi che nella prossima stagione saranno in forza soprattutto alla Primavera del Genoa: Marcelo Vaz e Mor Kaire Ndao, un classe 2007 e un 2008, arrivano da esperienze nei dilettanti dove si sono fatti le ossa.

La comunicazione ufficiale arriverà all’apertura del mercato, che per la Serie A è il 29 giugno 2026.

Marcelo Vaz, difensore, arriva dalla Varesina, nel girone B di Serie D. Mancino, è alto 1,83 cm ed è dotato di un piede educato. Laterale a tutta fascia, può giocare sia una difesa a 4 nel ruolo di terzino sinistro sia in un sistema a tre come laterale a tutta fascia, posizione che predilige grazie alla capacità di attaccare e alla grande facilità di corsa. Su Vaz, secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, c’era l’interesse anche di altri club di Serie A, sui social settimane fa, lo avevano dato per sicuro all’Inter, ma il Genoa ha evidentemente bruciato la concorrenza.

Mor Kaire Ndao invece è un centrocampista che ha collezionato 20 presenze, con 1 gol e 2 assist con la maglia della Casatese Merate in Serie D girone B. Destro di piede, il senegalese gioca in mezzo al campo. Ha una struttura fisica, secondo quanto si legge sul blog dell’ex giocatore e oggi tecnico Filippo Galli, che gli consente di reggere il contatto, abbinata a una velocità nel lungo e a una rapidità nei primi metri che lo rendono efficace soprattutto nelle transizioni e nelle fasi di recupero palla. Schierato prevalentemente come centrocampista centrale davanti alla difesa, Ndao interpreta il ruolo muovendosi con intelligenza negli spazi di competenza e offrendo sempre una linea di passaggio, ha nei punti di forza i movimenti nella fase di non possesso, mentre deve affinare la propensione offensiva.