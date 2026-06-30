Il Comune di Genova dice sì all’istituzione di un garante di tutela e benessere degli animali

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha oggi approvato all’unanimità la proposta di iniziativa consiliare per l’istituzione di un garante della tutela e del benessere degli animali in città.

La proposta è stata votata da tutta l’aula nonostante sia stata avanzata dalla minoranza, in particolare dal capogruppo di Forza Italia Mario Mascia. Nel documento accolti alcuni emendamenti di Avs, proposti da Francesca Ghio, che è anche consigliera delegata al benessere degli animali. Ghio, in discussione, ha anche attaccato duramente il ddl caccia attualmente in discussione al governo, disegno di legge che per molti versi va contro il concetto di “benessere degli animali”.

“Questa figura di garanzia è già attiva in altre città, come Milano, storica pioniera, Roma, Napoli, Bergamo e in alcune regioni come Piemonte e Sicilia – spiega Mascia – ma la novità è che nel regolamento di istituzione di questa figura di garanzia a Genova gli animali per la prima volta vengono definiti come creature senzienti, un omaggio a San Francesco d’Assisi”.

“Creature è un termine inedito in ambito giuridico – continua il consigliere forzista – che rende appieno il valore intrinseco degli animali anche a prescindere dall’utilità economica o pratica per l’uomo”. Mascia, in passato era già stato autore delle proposte approvate dal consiglio comunale di Genova per l’istituzione del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del garante dei diritti degli anziani, primo in Italia nel 2021.

“Il garante istituito oggi tutelerà gli animali in città in sé e nelle loro interrelazioni simbiotiche, affettive o curative con persone e comunità cittadine – aggiunge Mascia – consacrando per la prima volta nero su bianco le libertà che vanno assicurate agli animali come creature senzienti compatibilmente con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.