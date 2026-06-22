Gallerie di Moneglia, al via progettazione preliminare per la messa in sicurezza: firmato l’accordo interistituzionale

Moneglia. È stato firmato a Moneglia l’accordo tra Anas, Regione Liguria e i Comuni interessati per la predisposizione della progettazione preliminare – Docfap (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) e Pfte (Progetto di fattibilità tecnico economica) – relativa alle opere di messa in sicurezza del sistema delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e fino a Deiva Marina.

Con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a sottoscrivere il documento sono stati l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, i sindaci di Sestri Levante Francesco Solinas e di Moneglia Claudio Magro e l’ingegnere Nicola Dinnella, responsabile della struttura territoriale Liguria di Anas che, nell’ambito del contratto di programma con il Mit, stanzia 1 milione e mezzo di euro. Presente anche i sindaci di Deiva Marina Ivan Valeriani, Framura Andrea Da Passano e di Castiglione Chiavarese Giovanni Collorado.

“Con la firma di questo accordo avviamo un percorso concreto per arrivare a una soluzione definitiva – dichiara il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi -. La sicurezza delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina rappresenta una priorità per il Governo e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie alla collaborazione tra Anas, Regione Liguria e amministrazioni comunali mettiamo in campo risorse e competenze per affrontare in modo strutturale una criticità che da troppo tempo condiziona la vita dei residenti, delle attività economiche e del comparto turistico. Dopo gli interventi emergenziali, si apre la fase della programmazione e delle soluzioni: un impegno concreto per restituire al Levante ligure un collegamento sicuro, efficiente e all’altezza delle esigenze di un territorio strategico per la Liguria e per il Paese”.

“Oggi, grazie all’intervento del ministero delle Infrastrutture e di Anas, che ringraziamo, stiamo lavorando per una soluzione strutturale – dichiara l’assessore Giampedrone -. Sbaglia chi pensa che questo percorso sia semplice. La firma di questo documento è una promessa mantenuta rispetto all’impegno che ci eravamo assunti insieme al Mit di arrivare a questo risultato entro il mese di giugno. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire l’avvio delle procedure legate alla progettazione e successiva realizzazione dei lavori di messa in sicurezza definitiva da Sestri Levante a Deiva Marina. Da parte di Regione Liguria c’è stata e c’è sempre con grande linearità e coerenza la massima attenzione verso questa emergenza, per cui dall’estate scorsa ad oggi abbiamo stanziato complessivamente circa 4 milioni di euro per i primi importanti interventi emergenziali. Quando le gallerie sono state chiuse nulla di tutto questo era scontato: non lo erano le risorse del Fondo strategico regionale e certamente non lo è questo percorso straordinario, attivato con il ministero per un territorio che ha anche una forte vocazione turistica. La progettazione è indispensabile per definire il quadro economico complessivo per la messa in sicurezza, rispetto ad una normativa europea molto stringente: se oggi siamo qui insieme ad Anas è solo grazie al Mit e alla volontà del viceministro Rixi, condivisa con Regione e con il territorio. Dietro questa firma c’è quindi una logica ben precisa, con l’obiettivo di vedere aperti i cantieri il prima possibile”.

“Desidero ringraziare il viceministro Rixi, l’assessore Giampedrone e il responsabile della struttura territoriale di Anas Liguria Dinnella per l’impegno profuso – dichiara il sindaco di Moneglia Claudio Magro – Dopo le prime tappe, la messa in sicurezza emergenziale a giugno dell’anno scorso delle prime gallerie per consentire la ripresa dell’attività dei campeggi, ristoranti e stabilimenti balneari isolati grazie al contributo del Fondo Strategico regionale anche per raggiungere le 130 abitazioni finora collegate solo pedonalmente, per cui è in fase conclusiva la procedura di affidamento dei lavori, oggi con l’affidamento ad Anas delle attività di progettazione e realizzazione dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza definitiva, ammodernamento tecnologico facciamo un ulteriore passo avanti fondamentale verso l’obiettivo condiviso di ripristinare la viabilità sull’intero percorso della Strada delle Gallerie”.

“In poco più di un anno dall’emergenza, a seguito di un gran lavoro di squadra tra comuni, Regione Liguria e Mit – afferma il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – si arriva a questo fondamentale affidamento della progettazione e delle intere opere necessarie per la messa in sicurezza e la riapertura di questa infrastruttura importante per tutto il comprensorio. Un traguardo raggiunto grazie al Viceministro del Mit Edoardo Rixi, all’assessore regionale Giampedrone e ad Anas”.

“Anas metterà a disposizione le proprie competenze tecniche e progettuali in qualità di soggetto attuatore, avviando la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del successivo progetto di fattibilità tecnico-economica – afferma Nicola Dinnella, responsabile della Struttura Territoriale Liguria di Anas -. Si tratta di un sistema infrastrutturale particolarmente complesso, composto da undici gallerie per oltre sei chilometri di sviluppo sotterraneo, che richiede approfondite analisi ingegneristiche e un approccio progettuale integrato. L’accordo sottoscritto oggi rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale e costituisce il presupposto indispensabile per sviluppare un progetto capace di garantire maggiori livelli di sicurezza, funzionalità e resilienza dell’intero collegamento viario a beneficio del territorio e delle comunità locali”.