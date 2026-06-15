Riapre la Galleria Nazionale della Liguria, ingresso gratuito il 16 giugno

Genova. Riapre la Galleria Nazionale della Liguria con un nuovi allestimento e acquisizioni da mostrare.

L’appuntamento è per martedì 16 giugno dalle 19 alle 23 Palazzo Spinola (piazza Pellicceria 1) con ingresso gratuito per tutti. Ultimo ingresso alle 22:30 e non è richiesto prenotare.

Ogni ora è prevista una breve introduzione alla visita a partire dalle 19.10.

Gli importanti lavori di riallestimento, voluti da Alessandra Guerrini (direttore dei Musei Nazionali di Genova e della direzione regionale Musei Nazionali Liguria) e da Gianluca Zanelli (direttore di Palazzo Spinola e della Galleria Nazionale della Liguria), presentano al pubblico un percorso di visita rinnovato degli ultimi due piani di Palazzo Spinola che espone opere d’arte che vanno dal Medioevo alla metà del Novecento.

La direzione dei lavori di adeguamento e aggiornamento impiantistico è stata affidata a Sara Rulli (Musei Nazionali di Genova), mentre l’allestimento è stato curato da Officina delle Idee (Torino) di Diego Giachello.

Il percorso di visita

Un viaggio secolare: dal Medioevo alle soglie della contemporaneità

Il nuovo allestimento permanente si sviluppa negli ultimi due livelli del palazzo. Questi ambienti – un tempo adibiti a camere da letto, biblioteca e alloggi della servitù – furono quasi interamente distrutti dai bombardamenti del 1941. Rinati a nuova vita a partire dall’inaugurazione del 1993, oggi questi spazi accolgono il pubblico con un percorso museale moderno e dinamico, capace di far dialogare la straordinaria cultura artistica locale con il panorama internazionale. Mentre i piani nobili conservano intatto il fascino d’atmosfera dell’antica dimora nobiliare, la Galleria Nazionale offre una narrazione ricca e dettagliata della produzione ligure dal Medioevo al Novecento.

Il nuovo itinerario espositivo si snoda attraverso tappe fondamentali, all’interno delle quali sono state inserite le nuove acquisizioni del Ministero della Cultura e alcune significative donazioni:

Medioevo e Rinascimento: capolavori provenienti da edifici sacri e antiche collezioni private che testimoniano la vivacità del panorama artistico prima del

Seicento e lo storico legame culturale e commerciale con le Fiandre. In queste sale trovano riparo grandi pale d’altare e sculture sottratte alla dispersione e all’oblio.

Il Seicento e il Barocco: il percorso celebra la straordinaria ricchezza delle antiche collezioni genovesi, esaltando il Seicento, il “Secolo d’Oro” in cui la Repubblica si impose tra le capitali finanziarie d’Europa e la nobiltà trasformò i propri palazzi in autentici scrigni di meraviglia. In questo contesto di sfolgorante magnificenza, l’allestimento mette in luce opere barocche di straordinario rilievo, capaci di far dialogare i linguaggi più significativi dell’epoca: dalla fondamentale lezione dei maestri fiamminghi alle intense suggestioni caravaggesche e all’equilibrio del classicismo emiliano, fino alla fastosa teatralità del Barocco romano. I maestri assoluti come Antoon Van Dyck, Guido Reni, Orazio Gentileschi e Giovanni Battista Gaulli si affiancano qui ai vertici espressivi e rivoluzionari della scuola genovese.

Scenografie di lusso: uno spazio in cui l’arte dell’abitare rivive nel dialogo tra il fasto degli arredi barocchi e le preziose ceramiche di Savona e Albisola. Fulcro scenico della sala è il monumentale orologio di inizio Settecento in legno scolpito e dorato.

Il Settecento e l’Ottocento: l’autunno dorato della Repubblica, che documenta nelle opere pittoriche il passaggio dalle influenze sfarzose della corte francese del Re Sole alla ritrattistica internazionale della fine sel Settecento, dalla diffusione di raffinate porcellane cinesi destinate al consumo di bevande esotiche, alle creazioni del ceramista Giacomo Boselli. Segue il rigore e il candore dei servizi da tavola ottocenteschi in porcellana francese.

Il Novecento: una suggestiva finestra sulla modernità che accoglie sinuosi ritratti femminili di epoca Liberty, la ritrattistica più essenziale degli anni Venti e Trenta fino all’arte astratta della metà del Novecento.

Il volume dedicato alle nuove acquisizioni statali

In concomitanza con la presentazione dei nuovi spazi, verrà pubblicato il volume dal titolo “Galleria Nazionale della Liguria. Nuove opere. Donato de’ Bardi, Frans Floris, Guido Reni, Giacomo Boselli” a cura di Gianluca Zanelli e Marie Luce Repetto (Sagep Editori, Genova). La pubblicazione esamina da vicino i recenti e prestigiosi acquisti effettuati dallo Stato italiano per incrementare il patrimonio pubblico del museo. Tra le opere protagoniste del volume e del percorso si segnalano:

• Donato de’ Bardi, Presentazione di Gesù al Tempio, 1430 circa, tempera su tavola

• Frans Floris, Il trionfo delle virtù sui mali della guerra, 1560 circa, olio su tavola

• Guido Reni, Giuditta, 1638-1639 circa, olio su tela

• Giacomo Boselli, Trionfo di Giano, 1787, biscuit

Con questo importante evento, la Galleria Nazionale della Liguria riafferma la propria missione di museo “in crescita”, capace non solo di esporre, ma di ricomporre le vicende e i frammenti di un patrimonio storico profondamente trasformato dal tempo.