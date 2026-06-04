Futuro Nazionale, Vannacci fa proseliti a Genova: tra i primi c’è l’ex assessore Maresca

Genova. È partita anche a Genova la campagna acquisti del generale Roberto Vannacci per il suo partito Futuro Nazionale che punta a fare il pieno di voti nel bacino elettorale della destra.

A Palazzo Tursi il primo passaggio ufficiale è quello di Francesco Maresca. Assessore al Porto nella prima giunta Bucci, era tornato in consiglio comunale nella Lista Toti. Poi, poco prima delle ultime amministrative che hanno sancito la sconfitta del centrodestra, aveva deciso di abbracciare le insegne di Fratelli d’Italia.

Oggi l’ulteriore salto verso destra: “Voglio ringraziare Fratelli d’Italia per questi due anni intensi fatti di campagne elettorali, progetti, programmi – scrive – ma ho scelto il Generale Vannacci perché rappresenta in questo momento storico di profonda crisi di valori della nostra società il punto di riferimento solido per far rispettare quei principi di libertà e democrazia del nostro paese per i quali i nostri nonni hanno lasciato la vita e che i miei genitori mi hanno insegnato a rispettare. Nessuna poltrona, solo l’Italia”.

Anche diversi consiglieri municipali, secondo indiscrezioni, sono pronti a rimpolpare le fila del generale. La prima a comunicarlo è Jessica Cammarata, eletta in Media Valbisagno con la lista civica Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova: “La mia decisione nasce dalla forte condivisione dei valori e delle linee programmatiche di Futuro Nazionale. Credo fermamente in questo progetto di rinnovamento e ritengo sia la strada giusta per dare voce e risposte concrete ai cittadini del nostro territorio. Il mio impegno nel Municipio Media Valbisagno continuerà con ancora più determinazione all’interno del gruppo misto, dove lavorerò da subito per radicare l’azione del movimento a Genova”.

Vannacci è arrivato in visita a Genova lo scorso 8 maggio, nei giorni dell’Adunata nazionale degli alpini. Nell’occasione aveva attaccato la sindaca Salis: “La vedo più in televisione che al consiglio comunale. Si dice che in sei mesi di mandato abbia fatto solo cinque delibere. Quindi probabilmente preferisce stare dietro alle telecamere piuttosto che in consiglio comunale”. E poi: “Futuro Nazionale è qua per riportare l’imbarcazione sulla rotta corretta“.

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Tursi continua a perdere pezzi − attacca nel frattempo Pd genovese − in meno di un anno dall’inizio della consiliatura, quello che era uno dei principali gruppi della minoranza si è praticamente dimezzato, tra indagini e cambi di casacca. Un’emorragia di consensi e di consiglieri che racconta molto delle difficoltà di Fratelli d’Italia”. Dai meloniani era fuoriuscito infatti anche Sergio Gambino, ex assessore alla Sicurezza, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sui presunti abusi della polizia locale.