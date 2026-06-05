Futuro Nazionale, il partito di Vannacci forma un gruppo al municipio Ponente

Genova. Nel corso della prossima seduta del consiglio municipale del Ponente sarà ufficialmente costituito il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale nella città di Genova, il partito di Roberto Vannacci. Ad annunciarlo sono Daniele Ventimiglia, referente per la Liguria dell’assemblea costituente Futuro Nazionale e consigliere comunale a Sanremo, con Francesco Maresca, primo consigliere comunale di Genova ad aderire al progetto politico di Futuro Nazionale, ora nel gruppo Misto.

“Ringrazio Fulvia Musso, con la quale esiste da anni un rapporto di amicizia e collaborazione, e il giovane Edoardo Fortunato che, insieme a me, hanno seguito fin dall’inizio il progetto del Generale Vannacci e che costituiranno il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale nella città di Genova”, dichiara Maresca.

“L’adesione a Futuro Nazionale sta generando un forte interesse sul territorio. In questi giorni abbiamo ricevuto numerose telefonate e messaggi da parte di cittadini desiderosi di aderire e tesserarsi. Portiamo a Genova il valore del buon senso, il rispetto delle regole e della legalità, lavorando concretamente sui temi della sicurezza, del lavoro e della tutela dei cittadini”.

Fulvia Musso assumerà il ruolo di capogruppo: “Si tratta di una scelta ponderata e maturata nell’interesse del territorio del Ponente genovese – afferma – che ha bisogno di una politica seria, concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. In Futuro Nazionale ho trovato pragmatismo e capacità di affrontare i problemi reali delle persone. Sono certa che riusciremo a svolgere un lavoro importante per il nostro territorio”.

Nel gruppo entrerà anche Edoardo Fortunato, giovane esponente alla sua prima esperienza istituzionale. “Il Generale Vannacci rappresenta oggi una figura capace di parlare a molti giovani. Sarà mio compito portare i valori di Futuro Nazionale nel territorio che vivo quotidianamente, coinvolgendo tanti ragazzi che desiderano impegnarsi per la propria comunità. Lavorerò con dedizione per il Municipio Ponente, mantenendo sempre al centro i valori e l’identità del nostro Paese”.

Daniele Ventimiglia aggiunge: “Con il Municipio Ponente di Genova viene costituito il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale anche nel capoluogo ligure. Stiamo crescendo moltissimo a Genova e, più in generale, in tutta la Liguria. È il segnale che sempre più cittadini liguri vedono nel Generale Vannacci una garanzia di crescita, sviluppo e attenzione concreta ai territori. La costituzione di questo gruppo rappresenta un ulteriore passo avanti nel radicamento del movimento e nella costruzione di una proposta politica capace di interpretare le esigenze reali delle comunità locali”.

La costituzione del gruppo avverrà formalmente nel prossimo consiglio municipale. Con questo passaggio, nel gruppo di Fratelli d’Italia all’interno del municipio Ponente resterà invece un solo consigliere.