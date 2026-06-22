Tenta di rubare uno scooter e minaccia il proprietario, arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne per tentata rapina impropria e lo ha denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Nella mattinata di sabato scorso gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti in via Savona, alla Foce, su segnalazione di un poliziotto fuori servizio.

L’agente ha fatto presente che in quella via un uomo stava tentando di forzare uno scooter e, sorpreso dal proprietario, aveva iniziato a minacciare quest’ultimo.

Una volta sul posto, la volante ha identificato l’individuo e lo ha portato negli uffici della Questura, dove è stato trovato in possesso di un coltellino pieghevole.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per il possesso ingiustificato, in attesa del rito di direttissima previsto per oggi.