Furgone prende fuoco sulla statale del Turchino, strada chiusa e riaperta

Mele. Un furgone ha preso fuoco questo pomeriggio sulla strada statale 456 del Turchino. A causa dell’incendio la strada è stata temporaneamente chiusa al km 102 nel territorio comunale di Mele.

Il traffico è stato deviato in loco lungo la viabilità locale e l’autostrada A26. Dopo alcune ore la strada è stata riaperta.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, la polizia stradale, il personale di Anas e i vigili del fuoco per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Per fortuna non risultano persone ferite o intossicate.