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Rassegna

Danza, a Genova torna FuoriFormato: spettacoli tra Villa Durazzo Bombrini, De Ferrari e Palazzo Ducale

Protagonisti di questa nuova edizione saranno artisti nazionali e internazionali selezionati attraverso call pubbliche, all'interno di un programma che intreccia spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, incontri ed eventi

Generico giugno 2026

Genova. Torna a Genova il festival internazionale FuoriFormato, che esplora i nuovi linguaggi e le forme espressive della danza contemporanea.

Dal 30 giugno al 3 luglio la città ospiterà quattro giorni di danza live, performance e video danza. Una rassegna diffusa, quest’anno alla sua 11esima edizione, che accenderà il capoluogo ligure in tre contesti d’eccezione: Villa Durazzo Bombrini, piazza De Ferrari e Palazzo Ducale.

Protagonisti di questa nuova edizione saranno artisti nazionali e internazionali selezionati attraverso call pubbliche, all’interno di un ricco programma che intreccia spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, incontri ed eventi speciali. La sezione di danza live è curata da Teatro Akropolis e RETE Danza contempo ligure; la sezione di video danza, articolata in tre categorie competitive, e la sezione EXTRA sono invece a cura di Augenblick.

“FuoriFormato ha la straordinaria dote di far dialogare l’eccellenza della sperimentazione internazionale con il tessuto urbano della città: dagli splendidi spazi storici di Villa Durazzo Bombrini e Palazzo Ducale fino al cuore pulsante di piazza De Ferrari – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Portare la danza contemporanea e la video danza in contesti così eterogenei significa non solo valorizzare il nostro patrimonio, ma anche rendere la cultura accessibile, viva e inclusiva per tutta la cittadinanza e per i numerosi visitatori. Un ringraziamento va ai curatori e agli artisti che rendono Genova un’eccellenza della ricerca coreografica contemporanea per quattro imperdibili giornate”.

Programma completo al linkfuoriformatofestival.it/programma-e-prenotazioni

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