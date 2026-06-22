“Fuori dal centro”, da Nervi a Pontedecimo non solo cinema: libri, musica, incontri fino al 20 settembre

Genova. Inizia a Genova giovedì 25 e venerdì 26 giugno la terza edizione di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri” che comprende tre arene estive all’aperto: l’Arena Montaldo alla Fratellanza di Pontedecimo (via Isocorte, 13), Nervicinema presso lo spazio adiacente al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5), Cinema in Villa a San Teodoro (via Bologna, 21) a cui si aggiunge la sala al chiuso con aria condizionata del Club Amici del Cinema a Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15).

Curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival, la manifestazione propone da fine giugno al 20 settembre oltre 100 proiezioni spesso abbinate a incontri con autori e associazioni, presentazioni di libri, esibizioni musicali e degustazioni.

Nel segno dell’impegno e dei cult italiani le prime proposte: giovedì 25 ore 21.15 apre l’Arena Montaldo con “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” accompagnato dall’intervento video della famiglia Regeni e dell’avvocata Alessandra Ballarini, mentre venerdì 26 giugno alle 21.15 inizia Nervicinema con “Bianca” di Nanni Moretti, in una serata realizzata con gli studenti di Cineversity. Sabato 27 a “Cinema in Villa” di Villa Giuseppina “Il settimo Presidente”, il film dedicato a Sandro Pertini del regista spezzino Daniele Ceccarini, musiche di Nicola Piovani con intervento di Massimo Bisca, presidente ANPI Genova.

A luglio in calendario “I film dell’anno” come l’autoriale “La grazia” di Paolo Sorrentino, il campione d’incassi “Buen camino” con Checco Zalone e il biopic musicale “Michael” sull’icona pop Michael Jackson; “I film della critica” votati dagli spettatori a cura del critico Juri Saitta “Le città di pianura” di Francesco Sossai, “Un semplice incidente” di Jafar Panahi e “La mattina scrivo” di Valérie Donzelli; un omaggio a Lele Luzzati e Marjane Satrapi; novità e anteprime quali l’animazione targata Pixar “Toy Story 5”, il film italiano indipendente “Sciaturnostro” di Leandro Picarella e il thriller cileno sul Golpe di Pinochet “L’Hangar rosso” di Juan Pablo Sallato.

All’Arena Montaldo sarà dedicata particolare attenzione a film e a temi di attualità: la salute, l’ambiente, i bambini di Gaza con una mostra fotografica e il film “The Teacher” di Farah Nabulsi.

Tra gli appuntamenti speciali di questa prima parte di “Fuori dal centro” la proiezione di “Nel blu dipinti di rosso” alla presenza del regista Stefano Di Polito martedì 30 giugno a “Cinema in Villa”, la versione restaurata de “I nostri anni” proiettata martedì 14 luglio all’Arena Montaldo e introdotta dal regista Daniele Gaglianone, la presentazione con aperitivo di venerdì 31 luglio ore 19.30 a Villa Giuseppina del libro di Greta Cencetti “Il corso dell’acqua”, a cui segue la visita alla Camera di Giuseppe Mazzini dove vi soggiornò nell’estate del 1871.

Ingresso per i film italiani ed europei a 3,50€ grazie all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura.

Collaborano alla prima parte della manifestazione Cineversity, Little Beat, ANPI Genova, Le vie del canto, Galata Museo del Mare, Coop Liguria, ABCDanza, CAI di Genova Sampierdarena, Amnesty International, Centro per la Famiglia – Centro Ovest, ARCI Savona, Legambiente Liguria, Creazioni al Fresco, Gruppo Scarponi, Municipio V Valpolcevera, la cooperativa I Ragazzi della Luna, la Fondazione “Il Domani dell’Autismo – La Spezia” e Assopace Palestina.