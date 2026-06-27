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La tragedia

A San Quirico i funerali di Elisa Bozzano, morta in un incidente: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Oltre 300 persone si sono date appuntamento sabato mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta del Serro per il saluto alla giovane autista Amt morta lo scorso 17 giugno

Generico giugno 2026

Genova. Lacrime, abbracci e crudo dolore: oltre 300 persone si sono date appuntamento sabato mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta del Serro, in via San Quirico in Valpolcevera, per dare l’ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni morta in un incidente stradale lo scorso 17 giugno.

Ai funerali hanno partecipato parenti, amici, compagne di squadra della Volley Genova e colleghi della giovane donna, autista Amt: i dipendenti della partecipata hanno appeso un lungo striscione nei pressi della chiesa e hanno partecipato in massa: “Sarai sempre nei nostri cuori”, è stato il toccante messaggio.

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Gli autobus di passaggio mostravano inoltre sui parabrezza il messaggio già appeso nei giorni scorsi con scritto “Ciao Eli” e un cuore rosso, e un cuscino di fiori a forma di cuore è stato donato proprio dai colleghi di Amt. Presenti anche i vertici di Amt e l’assessore alla mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti.

Al termine della cerimonia, il feretro, portato dagli addetti di Asef, l’azienda delle onoranze funebri del Comune di Genova, è stato accolto sul sagrato da uno scrosciante applauso e dalla liberazione di decine di palloncini bianchi in aria. È stato il primo di una lunga serie, che si sono susseguiti al passaggio dei bus di linea i cui autisti hanno salutato per l’ultima volta la giovane collega con il clacson.

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Elisa Bozzano è morta in uno scontro frontale con un’auto mentre percorreva via Perlasca abbordo della sua moto. L’uomo al volante, secondo gli accertamenti, andava a una velocità di oltre 100 chilometri all’ora in un tratto a doppio senso dove la velocità massima consentita è 30 chilometri orari.

La 25enne aveva frequentato il liceo artistico Klee e da due anni lavorava come autista in Amt, dove era benvoluta e apprezzata dai tanti colleghi per il garbo e la gentilezza. A piangerla anche il mondo della pallavolo: in passato, insieme alla sorella Elena, aveva militato nella Volley Genova con la maglia crociata che porta i colori della città.

I colleghi di Elisa hanno deciso di lanciare una raccolta fondi in sua memoria, e i familiari hanno scelto la Band degli Orsi come destinataria dei fondi. I proventi della raccolta saranno destinati alla struttura di accoglienza, in particolare ai rifugi per le famiglie che stanno attraversando giorni difficili accanto ai bambini ricoverati al Gaslini. A oggi sono stati raccolti oltre 21mila euro.

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