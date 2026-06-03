Fratelli d’Italia, il Pd attacca: “Sono in difficoltà, perso un altro consigliere”

Genova. ‘Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Tursi continua a perdere pezzi − attacca Pd genovese − in meno di un anno dall’inizio della consiliatura, quello che era uno dei principali gruppi della minoranza si è praticamente dimezzato, tra indagini e cambi di casacca’. Dopo la fuoriuscita di Sergio Gambino, approdato nel gruppo misto, è ora la volta di Francesco Maresca, che ha scelto di abbandonare le file di FdI per aderire a Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. ‘Un’emorragia di consensi e di consiglieri che racconta molto delle difficoltà di Fratelli d’Italia’.

“In meno di un anno Fratelli d’Italia ha perso due consiglieri comunali su cinque. Prima Gambino, poi Maresca. Per il partito della presidente del consiglio è difficile far finta che non sia successo nulla: il gruppo consiliare si è praticamente dimezzato. I fatti raccontano di una forza politica che a Genova appare sempre più fragile e attraversata da tensioni evidenti. È un bilancio politico che pesa e che nessuna polemica quotidiana può cancellare” dichiara Francesco Tognoni, segretario del Pd Genova.

“In consiglio comunale i numeri contano, e quelli di Fratelli d’Italia sono sempre più risicati. Quando un gruppo si dimezza nel giro di un anno, con consiglieri che escono per ragioni tanto diverse quanto gravi — le indagini nel caso di Gambino, una scelta politica nel caso di Maresca — la credibilità come interlocutore istituzionale ne risente inevitabilmente. Noi continuiamo a lavorare con serietà sui provvedimenti che riguardano i genovesi: sarebbe utile che anche l’opposizione tornasse a farlo, invece di inseguire polemiche che non reggono alla prova dei fatti” aggiunge Martina Caputo, capogruppo Pd a Palazzo Tursi.