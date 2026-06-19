Forzano e saccheggiano le auto in sosta: due arresti in piazza Cavour

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 47enne e un 64enne italiani per tentato furto aggravato in concorso.

Questa notte, una pattuglia della polizia è stata inviata dalla sala operativa in piazza Cavour poiché un cittadino aveva notato i due uomini aggirarsi tra le auto in sosta cercando di forzarne le portiere con un oggetto in metallo.

Al loro arrivo gli agenti hanno rintracciato i due soggetti, ancora intenti a rovistare all’interno di una vettura la quale, oltre ad alcuni segni di effrazione sulla carrozzeria, aveva un finestrino infranto con i frammenti di vetro ancora sui sedili.

A seguito di perquisizione personale, il 47enne è stato trovato in possesso di un bastoncino in ferro mentre il 64enne, oltre ad un ferretto identico al primo, aveva anche un cutter. Il tutto è stato sequestrato. Da accertamenti sul luogo è emerso che più veicoli fossero stati danneggiati nel tentativo di forzarne le serrature: tre automobili e il cassettino di uno scooter.