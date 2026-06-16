Forum nazionale “G19+2 Sanità, regioni a confronto”. Morich: “Semplificare i processi che portano l’innovazione nei reparti”

Genova. L’assessore al Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei e Personale Claudia Morich è intervenuta oggi al forum nazionale “G19+2 Sanità. Regioni a confronto”, ospitato ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

In particolare, l’assessore Morich ha trattato le tematiche dei vincoli finanziari tra sostenibilità e innovazione. “I fondi utilizzati per la sanità hanno ritorni che nessun altro investimento può vantare – ha detto in apertura l’assessore Morich – in quanto si concretizzano in impatti diretti sulla vita: miglioramento delle cure, delle aspettative, della qualità di vita per alcune patologie e la possibilità di trattenere le più brillanti professionalità mediche sul territorio dopo aver investito sulla loro formazione”.

Il dibattito è proseguito soffermandosi sul management sanitario e sugli investimenti effettuati in sanità, dalle case di comunità ai nuovi ospedali, oltre che sull’importanza dell’innovazione nelle cure, nella chirurgia, nella tecnologia.

“Una buona governance incide sulle tempistiche ed impatta direttamente sulla salute dei pazienti e sulla gestione del personale – ha dichiarato l’assessore Morich – e, nel contesto dei piani di modernizzazione come il PNRR, scongiura la perdita dei finanziamenti a fondo perduto, che costringerebbero gli enti a indebitarsi successivamente”.

“Per questo è necessario affrontare le criticità che si possono via via presentare – ha concluso l’assessore Morich – perfezionando nuovi modelli di valutazione basati sull’intero percorso del paziente e non sul prezzo più basso; semplificare i processi che introducono le innovazioni nei reparti e sfruttare i capitali privati consentirà di potenziare l’innovazione tecnologica e aiuterà a superare i vincoli di bilancio immediati”.

In chiusura alla richiesta di un obiettivo prossimo da realizzare l’assessore Morich ha ribadito l’importanza di continuare a investire con decisione sul capitale umano, in particolare quello chiamato ad affrontare la grande sfida dell’innovazione tecnologica.

Al convegno hanno preso parte anche Sonia Viale, Osservatorio Innovazione di Motore Sanità, Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATS Liguria Azienda Tutela della Salute Liguria, Marco Ambrosini, Presidente ARIA S.p.a. Lombardia, Flavio Tonelli, Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria, Meccanica, Energetica e Andrea Costa, già Sottosegretario alla Salute.