Forum industria PD, Benifei (PD): “La reindustrializzazione dell’Italia passa dalla Liguria. Rafforzare strumenti europei e una strategia per l’ex Ilva”

Genova. “La sfida della reindustrializzazione dell’Italia passa anche dalla Liguria, uno dei territori simbolo del legame tra industria, lavoro e innovazione”, ha dichiarato l’europarlamentare PD Brando Benifei intervenendo oggi a Genova al sesto evento di filiera industriale organizzato dal Forum Industria del Partito Democratico, intitolato “Acciaio in transizione: il futuro della filiera siderurgica italiana”.

“Il futuro dell’acciaio – ha proseguito Benifei – riguarda occupazione, sviluppo e coesione sociale. Per questo il nuovo rafforzamento degli strumenti europei contro la sovraccapacità globale e la concorrenza sleale rappresenta un passo importante: non si tratta di protezionismo, ma di ristabilire condizioni di concorrenza eque per imprese e lavoratori europei. Senza una politica commerciale efficace, ogni progetto di riconversione industriale rischia di essere vanificato da importazioni a prezzi artificialmente bassi. L’Europa deve continuare a sostenere la competitività della siderurgia accompagnando la transizione ecologica. Serve però anche una strategia industriale nazionale chiara e credibile. L’ex Ilva resta il principale banco di prova della politica industriale italiana: dopo anni di rinvii e incertezze, mancano ancora risposte concrete su investimenti, occupazione e decarbonizzazione. Questa situazione pesa sui lavoratori e mette a rischio la competitività dell’intera filiera. A Genova Cornigliano, nodo strategico per le produzioni a valle ad alto valore aggiunto, è indispensabile garantire una prospettiva stabile di rilancio industriale e occupazionale”.

“Per questo sarà decisiva anche una battaglia politica al Parlamento europeo e al Consiglio sull’Industrial Accelerator Act. Dobbiamo assicurarci che l’acciaio possa beneficiare di criteri di preferenza per i prodotti a basse emissioni e di requisiti concreti e significativi di Made in Europe negli appalti pubblici, nei programmi di sostegno e negli investimenti strategici. Il Made in Europe è una garanzia per il futuro dell’industria italiana ed europea. La transizione verde avrà successo solo se saprà creare nuove opportunità industriali e occupazionali”, ha concluso.