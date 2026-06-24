Forte noir, domenica reading letterario a Forte Tenaglie con Bruno Morchio e altri autori

Genova. Domenica 28 giugno a Forte Tenaglie dalle 16 alle 19.30 arriva Forte Noir, un reading letterario che avrà come protagonisti gli stessi scrittori locali di gialli.
Gli autori e le autrici Bruno Morchio, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, Antonella Grandicelli, Massimo Damonte, Bruno Vallepiano leggeranno i loro brani in una visita itinerante del forte.
Sarà presente anche la banda di Sampierdarena. Aperitivo al tramonto.
Il ricavato sostiene il nuovo progetto Le Casette nel Forte. Evento a cura di Polcevera Noir e dintorni.
Prenotazione obbligatoria a questo link, posti limitati.
COME ARRIVARE A FORTE TENAGLIE
Impostare Forte Tenaglie su Maps, puoi venire anche con i mezzi: bus 38 o cremagliera da Principe a Granarolo + 15 minuti a piedi in piano.
Il forte si può raggiungere anche e-bike in sharing disponibili in tutta la città.