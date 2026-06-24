Formazione e tirocini, 18 progetti finanziati dal bando regionale Rigenerazioni

Liguria. Sono 18 i progetti in graduatoria finanziati dalla Regione Liguria sul bando ‘Rigenerazioni’. 4 milioni di euro, derivanti dal Fondo Sociale Europeo 21-27, per formazione professionale e tirocini extracurriculari fino a sei mesi per facilitare l’inserimento lavorativo di disoccupati.

Caratteristica del bando la forte vocazione territoriale a favore dell’entroterra e delle aree interne. I progetti devono infatti essere mirati a esaudire i fabbisogni occupazionali dei territori e delle imprese che vi operano e prevedono, obbligatoriamente, la partecipazione di almeno un Comune dell’entroterra.

Regione ha pianificato l’iniziativa a fronte di una serie di indagini e incontri con le amministrazioni locali, realizzati con il supporto di Anci Liguria.

“Il dialogo e il confronto costante con i Comuni è alla base della nostra attività amministrativa – spiegano il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola-. Insieme ad Anci abbiamo elaborato il bando Rigenerazioni e siamo convinti che questa iniziativa possa dare nuove opportunità a chi abita i territori interni. Con 4 milioni di euro, dalle fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, finanzieremo infatti 18 percorsi di formazione professionale, tirocini extracurriculari e work experience, per avvicinare concretamente i destinatari al mondo del lavoro. Per farlo abbiamo deciso di attribuire, nei vari partenariati in graduatoria, un ruolo operativo nella progettazione e nell’attuazione degli interventi ai Comuni stessi. Vogliamo sostenere sia i cittadini sia i territori, promuovendo nuova occupazione e contrastando lo spopolamento dell’entroterra. Regione Liguria dimostra, ancora una volta, massima attenzione verso tutto il territorio, dalla costa alle aree interne, e soprattutto la piena disponibilità e collaborazione con gli enti comunali”.

A gestire le risorse saranno 83 soggetti attuatori che compongono i 18 partenariati inseriti in graduatoria. Le compagini sono molto variegate e oltre agli organismi formativi accreditati comprendono 27 Comuni, 5 associazioni di categoria, la Città Metropolitana di Genova e 2 Unioni di comuni, oltre a cooperative ed enti del terzo settore.