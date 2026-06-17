Formazione, delegazione di giornalisti liguri in visita alla sede della Regione a Bruxelles

Bruxelles. Una delegazione di giornalisti liguri ha visitato oggi la sede della Regione Liguria a Bruxelles, in rue Du Trône 62, nell’ambito del progetto Erasmus+ Formazione internazionale esperienziale promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria. Ad accogliere i giornalisti nella sede belga il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria Massimiliano Nannini e il consigliere incaricato per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali Angelo Vaccarezza.

Durante l’incontro si è discusso del valore della comunicazione istituzionale come ponte tra le decisioni dell’Unione Europea e i territori locali, ma anche delle progettualità e delle eccellenze che rendono la Liguria protagonista nello scenario europeo e internazionale. Tra i temi affrontati, il ruolo strategico della blue economy, le infrastrutture digitali legate ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati, il comparto dell’innovazione tecnologica e industriale con realtà come la Gigafactory, insieme al tema delle infrastrutture e dei collegamenti, fondamentali per rafforzare la competitività del territorio e il suo ruolo di piattaforma logistica e strategica nel Mediterraneo.

La sede di Bruxelles è un presidio fondamentale per la Regione Liguria per dare voce alle istanze liguri in Europa ed è stato ampliato aggiungendo agli uffici da anni operativi al IV piano dello stabile in Rue du Trone, anche altri locali siti al secondo piano, condividendo gli spazi con le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

L’attività dell’ufficio si rivolge a enti pubblici, amministrazioni locali, imprese, università, stakeholder della ricerca e cittadini. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione Europea e valorizzare il ruolo attivo della Liguria nei processi decisionali comunitari.

In quest’ottica, Regione Liguria ha sottoscritto due accordi quadro per la collaborazione a Bruxelles con Università di Genova e Istituto Italiano di Tecnologia, che permetteranno di potenziare a Bruxelles la presenza di esperti provenienti dai due più importanti player del mondo della innovazione e della ricerca in Liguria. Grazie all’accordo l’Università, nel 2026 sono stati attivati i primi tirocini extracurriculari per giovani laureati liguri sull’Europa e la progettazione europea, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo con il progetto “Lavorare in Europa” che ha portato 4 giovani laureati a lavorare presso l’ufficio di Bruxelles, che arriveranno a 16 in due anni.

La Regione Liguria inoltre promuove ormai da 4 anni il percorso formativo annuale Hackathon to Bruxelles rivolto a studenti liguri in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea, coinvolgendo più di 500 studenti partecipanti di cui circa 56 vincitori del viaggio studio a Bruxelles.

“Essere qui oggi con una delegazione di giornalisti liguri è un’occasione importante per raccontare da vicino il ruolo che la sede di Regione Liguria a Bruxelles svolge ogni giorno – dichiara il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria Massimiliano Nannini -. Questo ufficio rappresenta un punto di riferimento strategico per il territorio, perché consente alla Liguria di essere presente nei luoghi dove vengono costruite molte delle politiche e delle opportunità che incidono sul futuro di cittadini, imprese, università e amministrazioni locali.

La nostra missione è avvicinare l’Europa alla Liguria e, allo stesso tempo, portare a Bruxelles le esigenze e le eccellenze del nostro territorio. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato questa presenza attraverso nuove collaborazioni con realtà fondamentali come l’Università di Genova e l’Istituto Italiano di Tecnologia, creando nuove opportunità per la ricerca, l’innovazione e soprattutto per i giovani liguri. Progetti come ‘Lavorare in Europa’ e ‘Hackathon to Bruxelles dimostrano che investire sull’Europa significa investire sulle competenze e sul futuro delle nuove generazioni. La presenza dei giornalisti oggi è preziosa perché raccontare questi percorsi significa rendere più consapevoli cittadini e territori delle possibilità che l’Unione Europea può offrire”.

“La sede di Bruxelles è una porta aperta tra la Liguria e l’Europa – commenta il consigliere incaricato per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali Angelo Vaccarezza -. Il lavoro quotidiano dell’ufficio permette di intercettare opportunità, costruire relazioni e accompagnare il territorio nell’accesso ai programmi europei.

La scelta di ampliare gli spazi e rafforzare la presenza ligure insieme ad altre Regioni dimostra quanto sia importante fare squadra in Europa. La collaborazione con università, mondo della ricerca, enti locali e imprese è la strada giusta per valorizzare le competenze liguri e trasformare le occasioni europee in risultati concreti per il territorio”.

Alla visita della delegazione di giornalisti hanno partecipato anche la dirigente del settore Affari Europei e Internazionali Laura Muraglia, e lo staff del Capo di Gabinetto, Claudia Pecoraro, Nadia Galluzzo e Sonia Sportiello.