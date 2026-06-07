Lavori pubblici, Comune sblocca i fondi per il parco della Foce, terzo lotto sul Fegino ed ex Cinema Nazionale

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, la seconda variazione al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2026-2028, che va ad aggiornare il documento unico di programmazione approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 73 del 19 dicembre scorso.

Per l’annualità 2026 sono state inserite nel programma triennale dei lavori pubblici la demolizione di opere abusive realizzate sul territorio cittadino; i lavori per il Waterfront di Levante per il nuovo parco urbano lineare di piazzale Kennedy; l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole Caffaro e Govi, la bonifica della copertura in materiale contenente amianto e rifacimento in abbadini in via Bologna 19, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Inoltre sono stati inseriti per l’annualità 2027 i lavori di adeguamento idraulico del Rio Fegino (3° lotto, 1° stralcio, fase 2) per 275.000 euro.

Gli altri interventi di manutenzione che hanno richiesto una variazione al programma triennale sono la messa in sicurezza della frana di passo dei Barabini, la manutenzione straordinaria del viadotto sopra via di Francia, interventi di messa a norma degli impianti meccanici del Museo di Storia Naturale G. Doria, i lavori di riassetto idrogeologico del rio Rosata (2° lotto), la realizzazione dell’impianto di climatizzazione della Casa della Solidarietà (Massoero), la ristrutturazione dell’ex Cinema Nazionale a Molassana (1° lotto), interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di proprietà del Comune, sottoposti a Tutela, interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio e altre opere edili all’interno degli edifici scolastici, manutenzione straordinaria dei muri di sostegno di proprietà del Comune, la realizzazione del parcheggio pubblico in via Ferri, nell’ambito del progetto del Terzo valico, la riqualificazione dell’asse costiero Buozzi-Darsena, la riqualificazione degli impianti sportivi F. Ceravolo e G. Arnaldi in via Bartolomeo Bianco, la manutenzione straordinaria di ascensori su immobili patrimoniali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, lavori per il progetto Assi di forza, realizzazione dello spazio giochi nel quartiere CEP, a Villa Imperiale e nei Giardini Tina Bertolotto “Alba”.

“Questo aggiornamento prende atto dell’inserimento all’interno della pianificazione di nuovi interventi e ne modifica altri già programmati – dichiara l’assessore Ferrante – Stiamo lavorando costantemente per mantenere l’equilibrio tra le risorse che scarseggiano e la necessità di portare avanti i lavori necessari. La variazione al programma triennale dimostra lo sforzo che questa amministrazione sta affrontando per garantire la sostenibilità economica delle opere e delle manutenzioni pianificate”.