Fondazione Diesse, rinnovati i vertici: nuovo presidente Alessandro Lombardo

Genova. Alessandro Vittorio Lombardo è il nuovo presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Diesse di Genova per il triennio 2026-2028. Già membro del consiglio della fondazione ed ex direttore della Fondazione Ansaldo ha alle spalle una consolidata esperienza nella gestione di beni archivistici e culturali.

Sul tema ha pubblicato vari saggi e articoli e, presente nei principali organismi nazionali e internazionali del settore, ha curato le più diverse attività e iniziative culturali.

Alessandro Lombardo succede a Luca Borzani, storico, presidente del consiglio di indirizzo per il triennio precedente, dal quale intende riprendere i principali impegni come la ricerca scientifica con la pubblicazione di quaderni tematici volti ad approfondire la conoscenza di specifici aspetti sociali o la produzione di audiovisivi per divulgare storie e memorie tramite nuovi linguaggi.

La Fondazione Diesse, istituita a Genova nel 2008, ha l’aspirazione di fornire materiali e idee per una sinistra che mira sia a rinnovarsi sia a rinsaldare la propria rappresentanza sociale. Fondazione Diesse, inoltre, opera, attraverso il proprio archivio storico, nella ricerca, nella salvaguardia e nella valorizzazione delle fonti documentarie concernenti le vicende politiche locali come quelle della Federazione genovese del Partito Comunista Italiano, del Partito Democratico della Sinistra e, ancora, dei Democratici di Sinistra.

Un impegno, dichiara Lombardo “che sempre sotto l’egida della soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, sarà esteso alle fonti del movimento operaio genovese e, più in generale, del mondo del lavoro”.

Con la presidenza Lombardo sono stati cooptati nel consiglio di indirizzo Stefano Bernini, già vicesindaco e assessore all’Urbanistica nella giunta Doria e l’avvocato Luigino Montarsolo.

Su proposta di Alessandro Lombardo si è infine avuta la nomina di Giancarlo Furfaro, ex dipendente Ansaldo, alla presidenza del consiglio di amministrazione della Fondazione Diesse stessa e la cooptazione, nel collegio dei revisori, di Giuseppe Privitera, commercialista e revisore contabile.