Presentata la fondazione Democratici e Cristiani, in futuro una scuola di politica

Genova. È stata presentata ufficialmente ieri presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la Fondazione Democratici e Cristiani, impegnata nella valorizzazione della memoria storica, culturale e documentale del cattolicesimo democratico ligure e nella promozione della formazione di una nuova classe dirigente capace di confrontarsi con le sfide del presente.

Sono intervenuti Luca Parodi, Alessandro Levrero, Mario Mascia (Consigliere di amministrazione, Consigliere Comunale) e Mons. Luigi Molinari (Assistente Ecclesiastico); per i saluti istituzionali Claudio Villa, Presidente del Consiglio Comunale.

Tra le prime iniziative illustrate, la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova per borse di studio dedicate a tesi sul ruolo dei cattolici nelle istituzioni della Liguria. In programma come obiettivo futuro anche la creazione di una scuola di formazione destinata a giovani laureati interessati a percorsi di impegno amministrativo e politico. La Fondazione ha inoltre presentato il nuovo sito istituzionale, pensato come strumento di informazione e aggiornamento sulle attività e i progetti in corso: www.fondazionedemocraticiecristiani.it .

“La memoria ha valore solo se riesce a parlare al presente. La nostra missione è custodire e trasmettere i valori del cattolicesimo democratico e della dottrina sociale della Chiesa, non per fare politica diretta, ma per promuovere studio, approfondimento e confronto sui grandi temi della vita pubblica. Vogliamo che questo patrimonio culturale continui a essere una risorsa per la società e per le nuove generazioni”, ha dichiarato Luca Parodi, presidente del consiglio d’indirizzo della Fondazione.

“Cercheremo di portare il nostro contributo alla formazione di una nuova classe dirigente preparata e consapevole. Le borse di studio rappresentano un primo passo concreto. L’obiettivo più ambizioso è la creazione di una scuola rivolta a giovani laureati interessati a ricoprire ruoli amministrativi e politici, avendo come riferimento i principi della dottrina sociale della Chiesa” – ha aggiunto Alessandro Levrero, presidente del consiglio di amministrazione.

La Fondazione, già Fondazione Paganini, raccoglie e prosegue l’eredità storica e culturale della Democrazia Cristiana genovese, conservando parte del suo archivio nella storica sede di via Caffaro e promuovendone lo studio.

Il patrimonio documentale della Fondazione conserva circa cinquant’anni di storia politica e amministrativa, con oltre 300 manifesti e quasi 2.000 fotografie storiche già digitalizzate. Il materiale fotografico restituisce uno spaccato significativo della vita politica del Paese e del territorio, con immagini che documentano i principali protagonisti della stagione della Democrazia Cristiana, tra cui Aldo Moro e Giulio Andreotti, insieme a numerose figure istituzionali nazionali e locali.

Un importante lavoro di riordino e digitalizzazione, avviato nel 2018 sotto il coordinamento scientifico del prof. Carlo Stiaccini e della dott.ssa Maria Teresa Bisso, ha consentito la conservazione e la piena fruibilità del patrimonio documentale grazie anche al sostegno di finanziamenti del Ministero della Cultura.

La Fondazione punta a trasformare questa memoria in uno strumento di studio e riflessione attraverso attività di ricerca e iniziative formative sul territorio.