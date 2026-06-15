Genova. Fondazione Carige presenta “Suggestioni”, la mostra personale di Lorenzo Castello, artista genovese protagonista di una lunga e articolata ricerca figurativa che attraversa oltre quarant’anni di attività. L’esposizione, promossa da Fondazione Carige, sarà ospitata nelle sale della sede a Palazzo Doria Carcassi e offrirà al pubblico un percorso attraverso una selezione significativa di 33 opere dalla produzione dell’autore: dai ritratti ai paesaggi, dalle figure femminili alle maternità, fino alle opere grafiche.

La scelta di realizzare questa mostra nasce dalla volontà di valorizzare il percoarso di un artista genovese che ha saputo affermarsi anche a livello internazionale. A rendere ancora più speciale questa esposizione contribuisce il legame che unisce Lorenzo Castello al mondo Carige, nel quale ha lavorato per quarantadue anni, affiancando alla sua attività professionale una costante ricerca artistica.”Suggestioni” è concepita come un viaggio attraverso cinque grandi nuclei tematici – Suggestioni di fine secolo, L’umanità condivisa, L’universo femminile, L’incisività del segno e La materia dei ricordi – che raccontano l’evoluzione di uno sguardo artistico capace di coniugare tecnica, sensibilità e profondità narrativa. Le opere esposte restituiscono una pittura fortemente legata all’osservazione dell’essere umano e all’indagine dell’interiorità, nella quale luce, colore e segno diventano strumenti di conoscenza e relazione.

“Abbiamo voluto invitare Lorenzo Castello a Palazzo Doria Carcassi per offrire l’occasione di conoscere da vicino il percorso di un artista genovese che, nel corso della sua carriera, ha saputo affermarsi ben oltre i confini del nostro territorio, portando la sua arte anche all’estero e ritraendo personalità di rilievo internazionale – dichiara il presidente di Fondazione Carige Lorenzo Cuocolo -. Abbiamo creduto in questo progetto fin dall’inizio, sostenendolo e seguendone la realizzazione, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio. Ci auguriamo che chi entrerà in queste sale non trovi soltanto una mostra, ma scopra il percorso di un artista che ha saputo portare il proprio talento lontano senza mai perdere il legame con Genova. Crediamo che il ruolo di una Fondazione sia anche questo: creare opportunità perché il patrimonio culturale e i talenti del territorio possano essere conosciuti, condivisi e restituiti alla città”.

Tra i lavori esposti figurano opere che raccontano la profonda attenzione dell’artista per la dimensione umana, accanto a paesaggi ispirati alla Liguria e alle atmosfere del Nord Europa, composizioni di matrice simbolica e una significativa selezione di disegni. L’esposizione consente di cogliere la varietà della produzione di Castello e, al tempo stesso, la coerenza di una ricerca sempre guidata dal tema dello sguardo come strumento di conoscenza.