Fish&DJs, il 19 giugno musica elettronica al mercato dei pescatori della Darsena

Genova. Dopo il successo del primo appuntamento della stagione, venerdì 19 giugno 2026 (ore 18) torna Fish&DJs al mercato dei pescatori della Darsena (Calata Simone Vignoso 1) con un nuovo evento di Darsena3000, la rassegna realizzata e coordinata da Forevergreen che trasforma la banchina in uno spazio di incontro tra musica, cultura e territorio. Il format, ideato in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, mette in dialogo musica elettronica, culture urbane e il pescato del giorno preparato dai pescatori locali, promuovendo al tempo stesso la valorizzazione dello spazio pubblico e delle comunità creative della città.

Per questo secondo appuntamento Fish&DJs si intreccia con Electropark, festival di musica elettronica e arti performative, con l’obiettivo di dare visibilità ad alcune delle realtà più interessanti della scena elettronica locale. Protagonisti dell’evento sono i collettivi Fantasia, Supersonido ed e:gwa, che portano in Darsena artisti e sonorità differenti accomunati da una forte ricerca musicale e da un legame con il territorio genovese.

“Con questo appuntamento di Fish&DJs – spiega Alessandro Mazzone, fondatore di Forevergreen e direttore artistico di Electropark – vogliamo dare spazio ed entrare in relazione con le realtà che stanno contribuendo a rinnovare la scena elettronica genovese. La collaborazione con Electropark nasce proprio dalla volontà di valorizzare e mettere in relazione alcune delle realtà più interessanti della scena elettronica locale indipendente. Darsena3000 è il contesto ideale per far emergere queste energie e metterle in dialogo con la città”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma

Ad aprire il programma, dalle 18, sarà Fantasia con il b2b tra ETRA e Piotr, due artisti genovesi e colonne portanti del collettivo. Il loro set intreccia groove minimal, house futuristica, electro-pop, cosmic disco e suggestioni Detroit, alternando energia e ricerca sonora con uno sguardo sempre rivolto alle nuove sonorità della scena europea.

Dalle 19.30 sarà il turno di Supersonido, rappresentato dal b2b tra Perfido e Cper2, cuore sonoro e visivo del collettivo, e dal dj set di Il Flaco Scivola. Perfido e Cper2 uniscono ricerca musicale e linguaggi visivi contemporanei in una proposta che fonde bass music, groove tribali e influenze elettroniche. Il Flaco Scivola, produttore e dj ligure, porta invece una selezione eclettica che attraversa elettronica, afro, jazz, garage e sperimentazione, con un approccio libero dai generi e orientato alla connessione con il pubblico.

Chiude, dalle 22, e:gwa, collettivo nato per promuovere la crescita della scena underground elettronica genovese attraverso ricerca, sperimentazione e costruzione di comunità. In console saranno protagonisti oudeis e randomplay in un b2b che unisce sonorità calde e ipnotiche, selezioni fluide e una costante ricerca musicale, dando vita a un set pensato per accompagnare il pubblico in un’esperienza collettiva in continua evoluzione.

DARSENA3000

Darsena3000 è realizzato e coordinato da Forevergreen, con il sostegno del ministero della Cultura – direzione generale creatività contemporanea, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, l’Associazione Pescatori della Darsena e del Comune di Genova. Il progetto coinvolge numerosi partner locali e nazionali, con l’obiettivo di attivare pratiche collettive di rigenerazione culturale e promuovere nuove forme di uso dello spazio pubblico.

Forevergreen è un’organizzazione culturale attiva tra musica, arti performative e progettazione urbana, che lavora insieme ad artisti, realtà locali, istituzioni e nuove generazioni per costruire esperienze culturali accessibili e condivise. Tra le iniziative figurano Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative, e Darsena3000.