Genova. Fiorella Mannoia, Bresh, Negramaro, Asco, Kid Yugi, Litfiba, Frah Quintale, Ex-Otago, Mannarino, Sayf, Emma, Cosmo e okgiorgio: sono i nomi degli artisti che dal 27 giugno al 29 luglio saliranno sul palco del Porto Antico per la seconda edizione di Altraonda Festival.

Anche quest’anno il palco sarà quello dell’Axpo Arena del Mare, il grande palco affacciato sul mare nel cuore del Porto Antico, capace di accogliere quasi 6mila spettatori a serata.

“Dopo il grande successo della prima edizione, siamo felici anche quest’anno di proporre una line-up capace di riunire in un unico festival i nomi più influenti del panorama musicale odierno – spiegano i fondatori di Ops Eventi Nicolò Sasso, Alessandro Orlando e Luca Pietronave – Una contaminazione di generi in grado di interessare più generazioni, con un’attenzione particolare anche agli artisti del territorio”.

Ad aprire il festival sarà Fiorella Mannoia con una doppia data, il 27 e 28 giugno, dedicata a “Anime Salve”, l’album realizzato da Fabrizio De André e Ivano Fossati di cui ricorrono i trent’anni. Un debutto non casuale nella città simbolo della scuola genovese e patria dei due cantautori.

Grande attesa anche per il ritorno a casa di Bresh, protagonista di quattro concerti consecutivi dall’1 al 5 luglio, tutti già sold out. Il cantautore genovese porterà sul palco il live “Mare Nostrum”, confermando il forte legame con la sua città.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono poi i Negramaro, in concerto l’11 luglio con quello che viene annunciato come l’ultimo tour prima di una lunga pausa, e il ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni Ottanta. La storica band guidata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli salirà sul palco il 14 luglio per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, uno degli album simbolo del rock italiano.

Spazio anche alle nuove tendenze musicali con il dj e producer ASCO, protagonista il 12 luglio dello spettacolo “Symphony of Chaos”, e con Kid Yugi, tra i nomi più forti della scena rap italiana contemporanea, atteso il 13 luglio.

Il programma proseguirà poi con Frah Quintale, Ex-Otago, Mannarino, Sayf ed Emma. Per la band genovese degli Ex-Otago il concerto del 16 luglio sarà l’occasione per festeggiare i dieci anni di “Marassi”, album che ha segnato una svolta nella loro carriera. Sayf, invece, tornerà a esibirsi nella sua città dopo il successo ottenuto a Sanremo e dopo il sold out delle date genovesi dello scorso anno.

A chiudere il festival, il 29 luglio, sarà una lunga giornata dedicata all’elettronica e alla sperimentazione musicale. Si partirà all’alba con il concerto matinée di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico dal risveglio fino alla tarda mattinata, per arrivare in serata al live di okgiorgio, uno dei nomi emergenti più interessanti della scena elettronica nazionale.