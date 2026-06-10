Torna il festival letterario Umberto Fracchia, dal 22 giugno a Casarza e Bargone

Genova. È stata presentata oggi a Genova, nel palazzo della Regione, la sesta edizione del festival letterario Umberto Fracchia, in programma tra Casarza Ligure e il borgo di Bargone da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026.

Quest’anno, il festival si arricchisce di un appuntamento straordinario: sarà infatti la cornice ufficiale della prima tappa del tour del Premio Strega Saggistica. L’appuntamento è a in piazza Unicef venerdì 26 giugno alle ore 21.30.

Tema di questa nuova edizione del festival Fracchia è “Terreno di meraviglia” che sarà declinato dai vari ospiti e autori, tra scrittori e giornalisti, attraverso una fitta settimana di incontri.

C’è attesa per gli incontri con Pablo Maurette, che aprirà il Festival martedì 23 giugno alle ore 19 all’auditorium di Villa Sottanis, mentre alle 21.30 in piazza Unicef arriva Fabio Canino. Mercoledì 24 giugno alle 18 a Villa Sottanis ci sarà Erica Cassano. Giovedì 25 giugno alle ore 17.30 in auditorium ci sarà Gabriella Genisi, mentre alle 19.30 piazza Unicef ospita Luca Bianchini mentre alle ore 21, la piazza accoglierà Concita De Gregorio. Venerdì 26 giugno alle 17.30 Villa Sottanis ospita l’avvocato Angelo Paone, alle 18.30 Matteo Bussola e alle 19.30 Mattia Insolia. Alle 21.30 evento in piazza Unicef, dedicato alla cinquina del Premio Strega Sezione Saggistica. Sabato 27 giugno alle 17.30 nel giardino di Casa Fracchia ci sarà Fabio Bacà mentre alle 18.30 si apre la cerimonia del Premio Fracchia; alle 21.30 in piazza Unicef Azzali. Domenica 28 giugno alle ore 10 nel giardino di Villa Sottanis incontro con Giuliana Salvi mentre alle ore 11 Alice Basso.

Progetto culturale per Casa Fracchia – visita guidata:

Non tutti sanno che il Professor Obertello, illustre accademico e finissimo anglista, fu uno dei lettori e critici più lucidi dell’opera di Umberto Fracchia. Ne celebrò la scrittura definendola un esempio di “armonia e di misura”. Entrambi scelsero la quiete del borgo di Bargone come luogo dell’anima e del pensiero: per Fracchia fonte di ispirazione letteraria, per Obertello custode della sua straordinaria collezione di libri. Entrambi, partendo da questo angolo di Liguria, hanno guardato al mondo rifiutando ogni provincialismo e aprendo ponti verso la cultura internazionale. Insieme a Marzia Dentone e Chiara Obertello, entreremo nel cuore di questo dialogo intellettuale, esplorando un patrimonio prezioso di volumi, appunti e ricordi. E per onorare l’amore del Professor Obertello per la cultura britannica, la mattinata di sabato 27 giugno con inizio alle 10.30 si concluderà nel modo più autentico: un perfetto tè con biscotti, servito in puro stile inglese.

In programma anche una merenda nell’oliveta a Bargone (sabato 27 giugno 2026 ore 16.30) che rientra nel progetto promosso da Città dell’Olio e organizzata in collaborazione con LabTer Tigullio, attraverso Marzia Dentone. Per questa occasione è prevista una degustazione di olii del territorio accompagnati dall’esperta Antonella Ricciardi che, con questo momento semplice ed efficace, guiderà i partecipanti grandi e piccini in un viaggio nei sapori e nelle ricchezze della zona.

Mentre un brunch letterario (domenica 28 giugno ore 13 a Villa Sottanis), permetterà di far dialogare scrittori e lettori in un’atmosfera informale e suggestiva, un segno distintivo di tutto il festival che alterna incontri ad attività per tutti come il concerto all’alba, lo yoga e il trekking.

Storylab guidato dalla giornalista Stefania Vitulli: uno spazio intensivo dedicato alla scrittura e alle tecniche di narrazione contemporanea in programma venerdì 26 giungo dalle ore 17 (più brunch) e sabato 27 giugno dalle 11 alle 15 a Villa Sottanis. Spettacolo teatrale “Sul filo” lunedì 22 giugno alle 20.30 a Bargone.

Mercoledì 24 giugno alle ore 19 aperitivo nel giardino di Villa Sottanis con le note del pianista Andrea Vulpani.

Sabato 27 giugno alle 5.30 a Bargone concerto all’alba con Napo, Andrea Vulpani e Alice Nappi, alle 9 trekking nel borgo con Sentieri a Levante e Osservatorio Meteorologico agrario Geologico Raffaelli, alle 10 yoga nel giardino di Casa Fracchia con Carolina Bonelli.

La giornata di lunedì 22 giugno sarà invece caratterizzata dalla conferenza delle ore 16.30 con l’Università di Genova – Facoltà di Architettura e Filosofia nell’auditorium di Villa Sottanis. mentre alle 18, in giardino, premiazione dei laboratori svolti dai bambini.

A proposito dei più piccoli, ogni giorno sono previste attività, letture animate, laboratori, attività giuoca-yoga e molto altro ancora. Tutto coordinato da Nicoletta Salamone, specializzata in Letteratura per l’Infanzia, curatrice di progetti educativi didattici e socio culturali.

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato Simona Ferro, vicepresidente e assessora regionale, Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, Mirella Biasotti vicesindaca e assessora alla Cultura di Casarza Ligure, Marica Casavola, assessora al Turismo e Promozione del territorio di Casarza Ligure, Chiara Fiorini, direttrice artistica del Festival, Marta Perego, curatrice degli incontri letterari (in video), Sabina Desiderato, ideatrice e responsabile del Premio e segretaria comunale (in video), e del Dottor Giacomo Cattaneo Adorno – Villa Cambiaso.

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