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Kermesse

Festival della Comunicazione: il 4 luglio a Camogli con Federico Rampini, e due nuovi spinoff a Rapallo e a Levanto

Il programma estivo parte sabato 4 luglio in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, poi tre appuntamenti a Levanto con Severgnini, Rampini e Crepet e una nuova partnership con la Fondazione Teatro Sociale a Rapallo e a Camogli.

rampini

Camogli È un luglio denso di appuntamenti – a Camogli e non solo – e di nuove iniziative per il Festival della Comunicazione, che amplia le proprie attività verso il Levante ligure.

Il primo evento dell’estate è con Federico Rampini, sabato 4 luglio alle ore 21:00 al Teatro Sociale di Camogli (Piazza Matteotti 5): in occasione della ricorrenza dei 250 anni dall’Independence Day degli Stati Uniti d’America, una serata che prende spunto dal più recente libro di Rampini, “Pane e cannoni. Un mondo in guerra e le sue nuove regole”, edito da Mondadori. Per trent’anni abbiamo creduto di vivere nell’era della globalizzazione: mercati aperti, catene produttive planetarie, cooperazione economica destinata a rendere la guerra sempre meno probabile. Quell’illusione è finita, e oggi l’economia parla il linguaggio delle strategie militari: le nazioni combattono se con i missili e le portaerei, ma anche con dazi e sanzioni. Federico Rampini racconta come siamo arrivati a questa svolta storica: la nuova epoca della geoeconomia, dove commercio, tecnologia, finanza e potenza militare si fondono in un unico campo di battaglia, e questo cosa significa per il futuro dell’Occidente. Perché, nel mondo che sta nascendo, pane e cannoni tornano a essere inseparabili: la prosperità economica e la sicurezza nazionale sono ormai due facce della stessa realtà, e ignorarlo è il più pericoloso degli errori. L’evento è promosso dal Teatro Sociale di Camogli insieme a Fondazione Carige ed è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Sociale o presso le proloco di Recco e di Camogli. Informazioni: framecultura.it/live/pane-e-cannoni.

Ed è affidata al Festival della Comunicazione la curatela del nuovo ciclo di appuntamenti estivi “Levanto Incontra”: una rassegna di tre serate promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Levanto in collaborazione con FrameFestival della Comunicazione, sul sagrato della Chiesa di Sant’Andrea. Si inizia sabato 11 luglio con Beppe Severgnini in un appuntamento dal titolo “Socrate, Agata e il futuro”, poi venerdì 17 luglio con Federico RampiniPane e Cannoni” e il gran finale venerdì 24 luglio con Paolo Crepet e il “Riprendersi l’anima”. I tre incontri iniziano alle ore 21:00 e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Il mese di luglio inaugura un nuovo filone di collaborazione tra Frame – Festival della Comunicazione e la Fondazione Teatro Sociale di Camogli. Il calendario, con oltre quaranta appuntamenti fino a inizio settembre, si sviluppa tra Rapallo e Camogli. Villa Tigullio rappresenterà uno dei principali poli della programmazione estiva, in una rassegna affidata alla direzione artistica del maestro Giuseppe Acquaviva. Accanto alle produzioni liriche e concertistiche di Camogli, il programma rapallese offrirà un percorso articolato tra musica, teatro, danza, divulgazione e spettacolo dal vivo, confermando la vocazione culturale dell’intero comprensorio. 

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