Festival della Comunicazione: il 4 luglio a Camogli con Federico Rampini, e due nuovi spinoff a Rapallo e a Levanto

Camogli È un luglio denso di appuntamenti – a Camogli e non solo – e di nuove iniziative per il Festival della Comunicazione, che amplia le proprie attività verso il Levante ligure.

Il primo evento dell’estate è con Federico Rampini, sabato 4 luglio alle ore 21:00 al Teatro Sociale di Camogli (Piazza Matteotti 5): in occasione della ricorrenza dei 250 anni dall’Independence Day degli Stati Uniti d’America, una serata che prende spunto dal più recente libro di Rampini, “Pane e cannoni. Un mondo in guerra e le sue nuove regole”, edito da Mondadori. Per trent’anni abbiamo creduto di vivere nell’era della globalizzazione: mercati aperti, catene produttive planetarie, cooperazione economica destinata a rendere la guerra sempre meno probabile. Quell’illusione è finita, e oggi l’economia parla il linguaggio delle strategie militari: le nazioni combattono se con i missili e le portaerei, ma anche con dazi e sanzioni. Federico Rampini racconta come siamo arrivati a questa svolta storica: la nuova epoca della geoeconomia, dove commercio, tecnologia, finanza e potenza militare si fondono in un unico campo di battaglia, e questo cosa significa per il futuro dell’Occidente. Perché, nel mondo che sta nascendo, pane e cannoni tornano a essere inseparabili: la prosperità economica e la sicurezza nazionale sono ormai due facce della stessa realtà, e ignorarlo è il più pericoloso degli errori. L’evento è promosso dal Teatro Sociale di Camogli insieme a Fondazione Carige ed è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Sociale o presso le proloco di Recco e di Camogli. Informazioni: framecultura.it/live/pane-e-cannoni.

Ed è affidata al Festival della Comunicazione la curatela del nuovo ciclo di appuntamenti estivi “Levanto Incontra”: una rassegna di tre serate promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Levanto in collaborazione con Frame – Festival della Comunicazione, sul sagrato della Chiesa di Sant’Andrea. Si inizia sabato 11 luglio con Beppe Severgnini in un appuntamento dal titolo “Socrate, Agata e il futuro”, poi venerdì 17 luglio con Federico Rampini “Pane e Cannoni” e il gran finale venerdì 24 luglio con Paolo Crepet e il “Riprendersi l’anima”. I tre incontri iniziano alle ore 21:00 e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Il mese di luglio inaugura un nuovo filone di collaborazione tra Frame – Festival della Comunicazione e la Fondazione Teatro Sociale di Camogli. Il calendario, con oltre quaranta appuntamenti fino a inizio settembre, si sviluppa tra Rapallo e Camogli. Villa Tigullio rappresenterà uno dei principali poli della programmazione estiva, in una rassegna affidata alla direzione artistica del maestro Giuseppe Acquaviva. Accanto alle produzioni liriche e concertistiche di Camogli, il programma rapallese offrirà un percorso articolato tra musica, teatro, danza, divulgazione e spettacolo dal vivo, confermando la vocazione culturale dell’intero comprensorio.