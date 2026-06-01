Festival Blue dal 3 all’11 giugno al Blue District e in altri luoghi della città

Genova. Prende il via mercoledì 3 giugno la seconda edizione del FESTIVAL BLUE, che fino a giovedì 11 giugno – dalle 9 alle 19- animerà il Blue District e altri luoghi della città.

Un festival plurale dedicato a clima, mare e biodiversità con oltre 30 appuntamenti tra workshop, documentari, laboratori, gaming, outdoor, talk e incontri con soluzioni innovative, che trasformerà quella parte di città in uno spazio di confronto, partecipazione e attivismo.

Nato nello spirito della Giornata Mondiale degli Oceani, il Festival riunisce le realtà dell’ecosistema del Blue District – hub dedicato alla blue economy e all’innovazione sostenibile gestito dal Job Centre, società in house del Comune di Genova- e mira a dare voce, attraverso linguaggi e prospettive diverse, alle grandi sfide ambientali del presente e alle soluzioni che stanno prendendo forma. https://www.genovabluedistrict.com/festival-blue/

Nell’ambito del Festival sarà visitabile la mostra ALLERTA TERRA – NOI E IL CLIMA, la nuova installazione immersiva dedicata ai temi del cambiamento climatico, della sostenibilità e del rapporto tra uomo e ambiente, che entrerà a far parte del patrimonio permanente del Genova Blue District.