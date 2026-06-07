Festival Andersen, la spiaggia gremita per gli spettacoli sul mare: stasera il gran finale

Sestri Levante. Un’affollata Baia del Silenzio ha accolto ieri sera lo spettacolo comico del duo Nuzzo e Di Biase a chiusura del terzo giorno di un Festival Andersen che sta registrando tantissime presenze nelle varie location in cui vanno in scena gli spettacoli. Oggi il gran finale della 59esima edizione dedicata al “presente”.

Oggi, dopo l’Andersen Baby Run a cura di Atletica Levante, con l’incontro con l’atleta olimpionica testimonial di Latte Tigullio Sveva Gerevini; si prosegue con tantissimi eventi al pomeriggio come lo spettacolo prodotto da Iren con il Teatro dell’Ortica Un mare senza plastica, alle 17.30 in Sala Agave; fino al gran finale con l’incontro con Paolo Ruffini, alle 20.00 in Baia del Silenzio, e lo show di Paolo Belli alle 22.00 sul palco della Baia della Favole.

Il Festival Andersen è organizzato dal Comune di Sestri Levante attraverso la sua partecipata Mediaterraneo Servizi e sotto la direzione artistica del regista televisivo Duccio Forzano. Ha il patrocinio e sostegno di Regione Liguria, il patrocinio di Città Metropolitana di Genova e Camera di Commercio di Genova.