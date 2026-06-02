Festival Andersen 2026, giovedì 4 giugno al via con la serata inaugurale all’Arena Conchiglia

Sestri Levante si prepara ad accogliere la 29esima edizione del Festival Andersen e lo fa con la serata inaugurale di giovedì 4 giugno alle 21 all’Arena Conchiglia: uno spettacolo nello spettacolo, che sotto la direzione artistica di Duccio Forzano porta in scena un mix di musica, danza e performance dal vivo, anticipando i temi e i protagonisti dei giorni successivi.

Sul palco si alterneranno le scuole di ballo del territorio con coreografie originali, la cantante Linda Emma Rose con la sua band, il pianista Andrea Bacchetti, il cantautore Gioacchino Costa e tante altre sorprese. Alcuni degli artisti attesi nel weekend saluteranno con videomessaggi, altri saliranno direttamente sul palco. La conduzione è affidata alla giornalista Patrizia Barsotti, responsabile dell’ufficio stampa nazionale del Festival. Come tutti gli spettacoli del Festival, l’ingresso sarà libero e gratuito.

La serata apre quattro giorni di eventi che dal 4 al 7 giugno animeranno Sestri Levante con oltre 50 esibizioni in 10 location diverse, 20 artisti di strada coordinati dall’attore Davide Paganini e un cartellone di ospiti che include Paolo Belli e la Big Band, il duo Nuzzo-Di Biase, Pippo Lamberti, la pianista Roberta Di Mario e il gruppo Black Ball Boogie. Gli Andersen Talk accompagneranno il pubblico per tutto il weekend: venerdì con Nicola Brunialti, sabato con Luisa Corna, Nadia Terranova e Barbara Fiorio, domenica con Isabella Adriani e Paolo Ruffini.

Fil rouge dell’edizione 2026 è il Presente – dopo il Passato dell’anno scorso – declinato nel tema “Adesso si sogna”: un invito a grandi e piccini a vivere il momento con meraviglia e stupore. Il programma prevede venerdì 5 giugno il tradizionale Corteo dei bambini delle scuole, che partirà dai Giardini Mariele Ventre per concludersi nella Baia delle Favole con uno spettacolo sul palco della spiaggia del Balin. Sabato 6 giugno alle 11 al Convento dell’Annunziata la cerimonia di premiazione del Premio Andersen – Baia delle Favole: 463 le fiabe inedite in gara, vagliate dalla giuria presieduta da Nadia Terranova.

Il Festival Andersen è organizzato dal Comune di Sestri Levante attraverso Mediaterraneo Servizi, con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, il patrocinio di Città Metropolitana di Genova e Camera di Commercio di Genova.