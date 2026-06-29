Feste di luglio a Rapallo: confermati i treni speciali straordinari. Scongiurate la chiusure per cantieri

Rapallo. E’ stato potenziato e garantito il servizio di trasporto ferroviario straordinario per tutte le serate delle Feste di Luglio (1-2-3 luglio), dedicate al 469° anniversario dell’Apparizione di Nostra Signora di Montallegro. La misura punta a garantire la massima capillarità e collegamenti efficienti sia in direzione Levante che verso Ponente, superando anche le criticità inizialmente previste a causa di alcuni cantieri notturni sulla linea che avrebbero dovuto comportare l’uso di bus sostitutivi. La richiesta dell’amministrazione comunale è stata accolta: il servizio sostitutivo su gomma è stato revocato in favore del ripristino del ben più efficiente collegamento interamente via treno per le serate dell’1, 2 e 3 luglio.

Per quanto riguarda l’arrivo in città da Levante sarà possibile raggiungere Rapallo anche con il Treno Regionale speciale n. 94106, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 18:45 con arrivo a Santa Margherita Ligure alle ore 20:08. Il convoglio fermerà in tutte le stazioni, con l’eccezione di Cavi.

Per quel che concerne il deflusso, invece, si potrà utilizzare il Treno Regionale speciale numero 94107, in partenza da Santa Margherita Ligure alle ore 00:43 (perfetto per il deflusso post-fuochi) con arrivo a La Spezia Centrale alle ore 02:07. Anche in questo caso l’unica stazione esclusa sarà quella di Cavi.

Per chi è diretto verso Genova sarà possibile utilizzare il Treno Regionale 3288, in partenza da Rapallo alle 00.24 e diretto a Genova Brignole dove arriverà alle 1:23, dopo aver effettuato tutte le fermate con l’eccezione di Mulinetti e Pontetto. Tutti i treni speciali e i relativi orari sono già inseriti, visibili e acquistabili sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia.

“L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a Regione Liguria, RFI e Trenitalia per aver accolto con tempestività le istanze del territorio, permettendo a migliaia di passeggeri di raggiungere Rapallo e rientrare a casa in totale serenità, riducendo al minimo l’uso dell’auto privata e l’impatto sulla viabilità cittadina in giornate così importanti”, chiosa il comunicato stampa diffuso dal Comune di Rapallo.