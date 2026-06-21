Antola, il 27 e 28 giugno torna la festa di San Pietro: c’è anche un’escursione sotto le stelle

Liguria. Anche quest’anno a fine giugno, natura, tradizione, fede, emozione, ristoro, musica e allegria aspettano gli escursionisti sulla “montagna dei genovesi”, l’Antola. Ed è specialmente in occasione della festa di San Pietro che si rinnovano queste attese che la montagna madre delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera saprà soddisfare.

L’edizione 2026 dell’appuntamento montano si arricchisce anche quest’anno di un ospite speciale che sottolineerà con la sua rinnovata presenza, il legame tra il monte, paesi, valli e città: la Santa Messa Solenne di domenica 28 sarà infatti celebrata da monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona.

Ancora una volta, dopo il Giubileo dello scorso anno, celebrato anche in montagna, egli percorrerà la via dei monti per salire in vetta lungo verdi sentieri, incorniciati di maggiociondolo ed impreziositi da molte fioriture, insieme a quanti giungeranno a piedi, per ritrovarsi ad una delle più antiche ricorrenze del nostro entroterra, a quasi 1600 metri di altitudine. Una Festa di San Pietro in Antola che continua anno dopo anno la tradizione di inizio ‘900, quando si saliva per assistere alla leggendaria alba e partecipare alle celebrazioni, immersi nella natura sfavillante di inizio estate.

L’appuntamento per il 2026 è fissato nel fine settimana che precede la solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, sabato 27 e poi domenica 29 giugno: due giorni speciali in cui ci si incontrerà in vetta e presso la cappella per condividere momenti di grande suggestione e convivialità.

Questo il programma dell’edizione 2026, organizzata dai volontari della Parrocchia di Propata con la collaborazione dei rifugisti dell’Antola e con il patrocinio dei comuni di Propata, Valbrevenna, Carrega e del Parco Antola: si comincia sabato 27 giugno con pastasciutta per tutti dalle ore 20 presso la cappella e musica che accompagnerà i partecipanti fino alle 22, quando avrà luogo la suggestiva fiaccolata dalla cappella alla croce illuminata con preghiera finale condotta dall’infaticabile don Pietro Cazzulo.

Durante la notte stellata, alle ore 3, partenza dell’escursione guidata “Facciamo l’Alba” da Casa del Romano (a cura dell’Ente Parco Antola, su prenotazione entro il venerdì alle 12 telefonando allo 010.94.41.75) che condurrà in vetta alle ore 5.30, per attendere nel silenzio i leggendari “tre salti del sole” durante il risveglio della natura. Poi focaccia e bevande saluteranno gli escursionisti.

Sempre domenica 29, alle ore 11, richiamati dal rintocco della campana ottocentesca, sarà celebrata dal vescovo la Santa Messa Solenne, all’aperto con i fedeli sui prati attorno alla cappella e alle ore 12.30 prenderà il via il ristoro con musica e balli tradizionali dei “Folk en Rouge” fino alle ore 15.

Alla festa sarà anche disponibile il terzo volume della collana “L’Appennino racconta” edita da Officine Gutenberg con il supporto del Parco Antola e di altri soggetti, dal titolo “Genovesi in Antola”, con racconti scritti da Alessio Schiavi che ritorna a parlarci delle storie di uomini e natura del monte.

Inoltre l’ultracentenaria festa ricade tra le azioni della Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS) del Parco dell’Antola, in particolare nell’azione 12, denominata: “Un monte sacro: la festa e i luoghi sacri dell’Antola”. Oltre che per la consueta escursione, il Parco vi aspetta perciò presso il suo stand per raccontarvi la strategia CETS “Parco dell’Antola. Custode naturale di un mondo antico” e i suoi temi chiave. Una ragione in più per salire sul monte a San Pietro! (as)

Il Rifugio Parco Antola sarà aperto solo per il pernottamento, su prenotazione e domenica non effettuerà il servizio ristorante, inoltre gli organizzatori precisano che non è consentito l’accesso di veicoli a motore, che la partecipazione e la percorrenza dei sentieri è a proprio rischio, che la manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo (con annullamento se diramata l’allerta arancione) e si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Peste Suina Africana alla quale i partecipanti si dovranno responsabilmente e singolarmente attenere.

Per informazioni è possibile chiamare il Rifugio Parco Antola (tel.339.487.487.2) e visitare le pagine facebook e i siti web del rifugio e del parco.