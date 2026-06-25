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La ferrovia Genova-Casella riparte nei fine settimana e nei festivi

A partire da sabato 27 giugno il celebre “trenino rosso” torna a effettuare servizio il sabato e nei giorni di festa in modalità mista treno + bus

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Genova. La ferrovia Genova-Casella riparte nei fine settimana e nei festivi. Si sono conclusi gli interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria, e a partire da sabato 27 giugno il celebre “trenino rosso” torna a effettuare servizio il sabato e nei giorni festivi in modalità mista treno + bus.

I lavori  hanno interessato la regolazione e la sostituzione di alcuni deviatoi e la sostituzione delle traverse in legno in due tratte della linea. Interventi “necessari e improrogabili”, ha spiegato Amt, per il mantenimento del Certificato di Idoneità all’Esercizio, requisito indispensabile per garantire la sicurezza del servizio ferroviario.

Gli orari della ferrovia Genova-Casella

Direzione Casella – Genova

  • Partenze da Casella con treno: 9.02 10.32 14.40 16.15 17.50
  • Interscambio a Vicomorasso con bus: 9.38 11.08 15.16 16.51 18.26

Direzione Genova – Casella

  • Partenze da Genova con bus: 8.54 10.24 12.00 14.32 16.07 17.42
  • Interscambio a Vicomorasso con treno: 9.38 11.08 12.44 15.16 16.51 18.26

Le corse in partenza da Casella delle ore 7.30, 13.18 e 19.05 e quelle in partenza da Genova delle ore 13.10 e 19.20 saranno effettuate interamente con bus sostitutivi. Aa Genova il bus sostitutivo parte dal nuovo capolinea di largo Giardino. Nei giorni feriali, come prima dell’ultima chiusura, il servizio continuerà a essere svolto interamente con bus sostitutivi.

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