Uccise la moglie e gettò il corpo dalla finestra, pena ridotta a 21 anni per Ahmed Mustak

Genova. Pena lievemente ridotta in appello per Ahmed Mustak, l’operaio del Bangladesh condannato per avere ucciso la moglie Sharmin Sultana e di averne inscenato il suicidio.

Mustak, che si trova tuttora nel carcere di Marassi, era stato condannato in primo grado a 22 anni e 6 mesi per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. Grazie al concordato in appello presentato dalla sua avvocata Vittoria Garbarini in accordo con la procura generale, in secondo grado la pena è stata ridotta a 21 anni di reclusione.

Il delitto era avvenuto la sera del 6 marzo 2023. L’imputato, operaio in subappalto alla Fincantieri di Sestri Ponente, aveva fornito nel corso del tempo versioni diverse. All’inizio aveva negato ogni responsabilità tanto che il delitto era stato considerato un suicidio, poi aveva ammesso la lite ma aveva sempre parlato di un incidente. Per la Corte di assise di Genova l’uomo aveva “mentito spudoratamente” e aveva commesso il delitto per impedire alla moglie di emanciparsi, di trovare un lavoro e di utilizzare liberamente lo smartphone per accedere ai social network.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori quella notte lui aveva aggredito la moglie colpendola con un pesante oggetto in pietra (un ‘pataputa’ che si usa per tritura le spezie) mentre i due figli piccoli erano in un’altra stanza a cenare.

Anziché soccorrerla l’aveva lasciata morire e poi aveva gettato il corpo simulando il gesto volontario. Il corpo di Sharmin Sultana era stato trovato in strada la mattina successiva.

Erano state proprio le testimonianze dei bambini e un disegno fatto a scuola a far scattare gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire il delitto. L’uomo era stato arrestato diversi mesi dopo l’omicidio.