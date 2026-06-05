Conclusa la vertenza Fedex – Moving, i sindacati: “Grande vittoria per i lavoratori”

Genova. Si è conclusa positivamente, dopo novantasei ore di intensa mobilitazione, la delicata vertenza che ha visto contrapposti i lavoratori del cantiere FedEx di Genova Sestri Ponente e la società Moving.

L’accordo, raggiunto al termine di una complessa trattativa rappresenta un punto di svolta fondamentale per la salvaguardia dell’occupazione sul territorio genovese. La protesta, culminata in due giorni di assemblea permanente e altrettanti di sciopero totale, era scattata con l’obiettivo primario di difendere oltre settanta posti di lavoro e di tutelare un assetto organizzativo storico.

Da anni, infatti, la distribuzione di pacchi e plichi all’interno della filiale era affidata a un unico fornitore, una condizione che i sindacati hanno voluto strenuamente difendere per evitare lo spacchettamento della pianta organica.

Il confronto serrato tra i vertici di FedEx e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si è sviluppato nelle giornate di giovedì e venerdì, portando infine alla firma di un’intesa che ridisegna l’assetto del cantiere senza penalizzare la forza lavoro.

In base a quanto stabilito, la gestione delle attività sarà suddivisa tra due nuove realtà: alla BS Trasporti verrà affidata l’intera gestione della distribuzione, mentre le attività di handling passeranno sotto la responsabilità della New Post. Tutti i dipendenti saranno assorbiti dalle due aziende subentranti, garantendo il mantenimento delle tutele previste dalle normative vigenti e dal contratto collettivo nazionale.

L’accordo siglato non si limita a preservare i livelli occupazionali, ma stabilisce precise garanzie sul piano normativo e salariale, inclusa la conferma degli accordi di secondo livello già in essere, il rispetto dei piani ferie precedentemente approvati e l’introduzione di misure di armonizzazione fiscale pensate per evitare ai lavoratori conguagli eccessivamente gravosi.

A margine della firma, i rappresentanti sindacali hanno espresso profonda soddisfazione per l’esito della trattativa. “Si tratta di una grande vittoria dei lavoratori, che ripaga l’impegno e il sacrificio di queste giornate difficili”. hanno dichiarato Marco Gallo e Stefano Busi per la Filt Cgil Liguria, Mirko Filippi e Francesco Bottiglieri per la Fit Cisl Liguria, insieme a Giovanni Ciaccio e Simone Angius per Uiltrasporti Liguria.