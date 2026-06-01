Fedex rescinde il contratto, a Genova rischiano il posto 70 dipendenti di Moving

Genova. Sono 70 i dipendenti della Moving che rischiano di perdere il lavoro. La notizia è arrivata venerdì scorso quando l’azienda Moving ha informato i lavoratori, 58 corrieri e 12 magazzinieri, che per la giornata di oggi sarebbero stati messi in libertà e che avrebbero dovuto attendere nuove comunicazioni.

La Fedex, committente dell’appalto a livello nazionale, ha rescisso i contratti con la Moving, operazione che a livello nazionale mette in pericolo circa 500 lavoratori.

Oggi Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e i dipendenti Moving della filiale di Genova hanno organizzato una assemblea permanente davanti al piazzale di Fedex per discutere delle prossime iniziative di mobilitazione a sostegno dell’occupazione e del reddito.

Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria, Uil trasporti Liguria chiedono subito un confronto con l’azienda e la committenza: “Impossibile perdere 70 posti di lavoro in un settore in crescita come la logistica”.