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Manifestazione

Bandiere e fumogeni, protesta dei dipendenti della Farmacie comunali

Il presidio davanti a Tursi, insieme a uno sciopero, per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 2024

Generico giugno 2026

Genova. In piazza con bandiere e fumogeni, sotto al palazzo del Comune di Genova. Il personale delle farmacie comunali è tornato a protestare per il rinnovo del contratto di lavoro con uno sciopero e un presidio.

La protesta, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, è andata in scena stamani, mercoledì 17 giugno, e riguarda i dipendenti delle farmacie a livello nazionale.

La manifestazione è stata organizzata “a sostegno delle rivendicazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 2024 e contro salari inadeguati, turni disagiati e professionalità non riconosciute”.

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