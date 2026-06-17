Genova. In piazza con bandiere e fumogeni, sotto al palazzo del Comune di Genova. Il personale delle farmacie comunali è tornato a protestare per il rinnovo del contratto di lavoro con uno sciopero e un presidio.

La protesta, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, è andata in scena stamani, mercoledì 17 giugno, e riguarda i dipendenti delle farmacie a livello nazionale.

La manifestazione è stata organizzata “a sostegno delle rivendicazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 2024 e contro salari inadeguati, turni disagiati e professionalità non riconosciute”.