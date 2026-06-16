Farmacie comunali in sciopero, presidio davanti a Tursi

Genova. Il personale delle farmacie comunali torna a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro.

La protesta, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, è prevista per mercoledì 17 giugno e riguarda i dipendenti delle farmacie a livello nazionale. A Genova è stato organizzato un presidio di protesta davanti a Palazzo Tursi, in via Garibaldi, alle 10,30.

La manifestazione è stata organizzata “a sostegno delle rivendicazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal 2024 e contro salari inadeguati, turni disagiati e professionalità non riconosciute”.