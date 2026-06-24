Il fascino della tradizione, genovesi e turisti in piazza per il falò San Giovanni Battista

Genova. L’ultima cosa di cui qualcuno avrebbe pensato di avere voglia, in questa ennesima notte tropicale, è un fuoco che riscaldi ancora di più l’atmosfera. Non si sono fatti spaventare dall’afa e dalle temperature i tanti genovesi e turisti che martedì sera si sono presentati in piazza Matteotti per assistere al tradizionale falò di San Giovanni Battista.

La tradizione vuole che ognuno affidi a un biglietto da bruciare nel rogo ciò di cui si vuole liberare. “Della violenza verso gli altri e dell’odio crescente nella nostra città”, ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, riferendosi evidentemente agli episodi di razzismo con ronde e spedizioni punitivi verificate nei giorni scorsi.

Ad accendere la pira, oltre alla sindaca, il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, la presidente del municipio Centro Est Simona Cosso e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

Il falò di San Giovanni è stato preceduto da momenti musicali e da un Ghost Tour nel centro storico. Nel frattempo, nei vicoli, i centri sociali mettevano in scena la “parata della città di sotto”, una sfilata con musica e balli nei caruggi come momento di aggregazione, espressione artistica di strada e satira sociale.

Oggi la prosecuzione delle celebrazioni, alle 17 la messa solenne in cattedrale, poi la processione.

Tra le novità l’esposizione dell’arca del Battista, capolavoro custodito nel Museo del Tesoro, realizzato in argento e argento dorato alla fine del Quattrocento per portare in processione le ceneri del Precursore.

L’arca lascerà la sua collocazione abituale per essere posizionata nella navata centrale della cattedrale di San Lorenzo. I visitatori potranno partecipare a visite guidate (ogni 45 minuti) condotte dai divulgatori scientifici.

Il percorso partirà dalla Porta di San Giovanni, toccherà il Battistero e la Cappella del Santo Patrono, dove sono custodite le ceneri e la seconda Arca marmorea del XII secolo. Prenotazione online obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-arca-di-san-giovanni-battista-1991066831491?aff=oddtdtcreator