Falesia di Camogli, affidata la progettazione del primo lotto di lavori di messa in sicurezza

Camogli. È stata affidata la progettazione del primo lotto dei lavori per la messa in sicurezza della falesia di Camogli nell’area in cui, nel 2021, si verificò il crollo del cimitero.

A occuparsene sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti con capofila Protea Srl, che predisporrà il progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) e poi, in fase di esecuzione, dirigerà i lavori per l’intervento di ricomposizione della falesia sottostante il belvedere di Camogli.

L’incarico è stato affidato dalla Regione Liguria per circa 240mila euro, con la firma del decreto di aggiudicazione da parte dell’assessore alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, soggetto attuatore della struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico. Il gruppo di professionisti è lo stesso che aveva predisposto lo studio geologico preliminare e il Docfap-documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Entro tre mesi dovrà essere elaborato il Pfte. Regione procederà quindi alla gara con appalto integrato, quindi sia per la progettazione esecutiva sia per la realizzazione dell’intervento relativamente al primo lotto, per un valore di circa 6 milioni di euro, già finanziati per 5,5 milioni da Regione con il cofinanziamento del Comune.

“Siamo all’ultimo step fondamentale prima della gara per l’avvio dei lavori del primo lotto della messa in sicurezza della falesia – spiega l’assessore Giampedrone – Il nostro obiettivo è arrivare all’aggiudicazione con appalto integrato entro la fine dell’anno, in modo da consentire l’avvio dell’intervento nei primi mesi del 2027. Credo sia un risultato straordinario, reso possibile dall’impegno costante che Regione ha garantito al fianco del Comune fin dai primi momenti successivi al crollo, con lo stanziamento immediato di oltre 2 milioni di euro. Il primo lotto dell’intervento riguarderà la porzione più orientale della falesia sottostante la zona del Belvedere, dove si trovano alcuni edifici residenziali e dove passa la strada di accesso principale all’abitato del paese. Le risorse per 5,5 milioni di euro rientrano nel programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico finanziato per oltre 32 milioni di euro complessivi nel 2024 sulla base dei fabbisogni evidenziati dai Comuni”.

“Sono molto soddisfatto dell’iter, con l’augurio che si possano al più presto iniziare i lavori – ha detto il sindaco di Camogli Giovanni Anelli aggiunge: il prossimo anno. Il mio ringraziamento è rivolto alla Regione, in particolare all’assessore Giampedrone, per l’impegno garantito fin dall’avvio del mio mandato con l’obiettivo di garantire la prosecuzione del progetto e anche prima, con la precedente Giunta, in tutta la fase dell’emergenza”.