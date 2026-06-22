Ex Ilva, operaio perde una falange in torneria: reparto sotto sequestro

Genova. Brutto incidente questa mattina per un lavoratore ex Ilva, che nel corso delle lavorazioni ha subito l’amputazione di una falange di un dito della mano. Il grave infortunio è avvenuto nel reparto di torneria cilindri, poco dopo le 8 di questa mattina. Immediato l’intervento dei medici del 118: l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale San Paolo di Savona, specializzato in chirurgia della mano.

Ne da notizia il sindacato di base Usb con una nota stampa del Coordinamento nazionale Usb e Usb Lavoro Privato: “Esprimiamo certamente preoccupazione di fronte alla notizia – scrivono – Prima di tutto, manifestiamo nei suoi confronti tutta la nostra vicinanza e attendiamo di avere maggiori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma anche di avere rassicurazioni sulle generali condizioni di sicurezza presso il sito di Genova”.

“In seguito all’infortunio, l’impianto di montaggio e smontaggio guarniture è stato posto sotto sequestro probatorio dalla magistratura, in attesa degli opportuni approfondimenti e delle necessarie perizie tecniche – continua il comunicato stampa – Anche in merito a questo, aspettiamo di avere lumi. Nel rispetto del lavoro degli organi competenti, la cui opera è fondamentale, aspettiamo anche di conoscere cosa ne sarà di un reparto ora di fatto bloccato, che riveste un ruolo centrale nell’intero ciclo produttivo. Basti pensare che dall’area ora sotto sequestro, passano i coils, ossia rotoli di lamiera, che arrivano dal sito tarantino, per poi essere lavorati in Torneria Cilindri, ed essere smistati tra Treno e Decatreno, che a questo punto sarebbero fermi per diretta conseguenza dello stop della Torneria. £ssendo fermo questo reparto, il ciclo non può essere portato a termine. Siamo consapevoli del fatto che sarà necessario del tempo, certamente non solo pochi giorni, ma confidiamo nel lavoro di chi di competenza”.