Ex Ilva di Cornigliano, quattro indagati per l’operaio che ha perso un dito in torneria

Genova. Ci sono quattro indagati per l’infortunio sul lavoro che si è verificato ieri mattina nel reparto torneria cilindri dell’ex Ilva di Cornigliano, in cui un operaio di cinquant’anni ha perso la falange di un dito. Si tratta del direttore dello stabilimento, di due dirigenti delegati alla sicurezza e del preposto.

Il pm Giuseppe Longo, che coordina l’inchiesta dello Psal della Asl3 ha sequestrato il macchinario su cui sarà eseguita una consulenza tecnica. Gli accertamenti, oltre che verificare il funzionamento della macchina, riguardano anche la procedura di lavoro e la presenza di due operatori, visto che il macchinario proprio per poter essere utilizzato in sicurezza, prevede l’impiego di un solo operaio.

Il 50enne era stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato in chirurgia della mano.