I 77 “Eventi autentici” liguri tutti finanziati, la Regione: “Risorse confermate, nessun taglio”

Genova. I 77 “Eventi autentici liguri” organizzati dai Comuni inseriti in graduatoria saranno finanziati secondo le modalità previste dal bando. A confermarlo è l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, intervenuto per rassicurare le amministrazioni dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale sul sito della Regione Liguria.

“Oggi voglio rassicurare tutte le amministrazioni coinvolte: i 77 ‘Eventi autentici liguri’ organizzati dai Comuni entrati in graduatoria saranno finanziati nelle modalità previste dal bando”, ha dichiarato Lombardi, facendo riferimento alla graduatoria definita sulla base dei criteri dell’avviso pubblico approvato con decreto del Direttore generale lo scorso 13 aprile 2026.

L’assessorato al Turismo ha inoltre confermato la scelta di destinare la quota del Fondo unico nazionale del turismo (Funt) assegnata dal Ministero del Turismo esclusivamente al sostegno degli “Eventi autentici liguri”: “I nostri uffici stanno lavorando per completare l’iter burocratico al fine di ottenere le risorse necessarie”, ha aggiunto Lombardi.

Il valore complessivo del finanziamento è di circa 330mila euro, di cui 250mila provenienti da fondi regionali e 80mila da risorse ministeriali. Gli eventi ammessi sono distribuiti su tutto il territorio: 20 nell’Imperiese, 15 nel Savonese, 30 nel Genovesato e 12 nello Spezzino.

Accanto alla graduatoria appena approvata, la Regione ha già annunciato la riapertura del bando 2026 per i 102 “Eventi autentici liguri” organizzati dalle Pro Loco, prevista dal 16 al 30 giugno. Una seconda finestra che punta a rafforzare il calendario delle manifestazioni tradizionali e a sostenere il tessuto associativo locale.

Nel dettaglio, tra i Comuni della Città Metropolitana di Genova figurano iniziative storiche come la “Torta dei Fieschi” di Lavagna, la “Festa dell’olio” di Leivi, il “Cogoleto ai tempi di Colombo”, la “Festa dell’agricoltura e dell’artigianato” di Santo Stefano d’Aveto e numerosi appuntamenti patronali distribuiti tra entroterra e riviera.

Nel Savonese sono stati ammessi eventi come il Palio storico di Albenga, la rassegna cinematografica di Borgio Verezzi, la “Granaccia e rossi di Liguria” a Quiliano e il Carnevaloa di Loano.

Nell’Imperiese rientrano manifestazioni come l’“Agosto medievale” di Ventimiglia, il Palio delle capre di Mendatica, la rievocazione storica motociclistica di Ospedaletti e l’Infiorata del Corpus Domini di Diano Marina.

Alla Spezia, infine, figurano appuntamenti come la Festa del mare di Levanto, le celebrazioni di Lerici, la Sagra dell’uva e del vino di Vezzano Ligure e la Festa di San Martino nel capoluogo.