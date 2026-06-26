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Grande classico

Evaso dai domiciliari, i carabinieri lo sorprendono al bar: arrestato

Stava tranquillamente bevendo al bancone. È successo a Sampierdarena

carabinieri

Genova. I carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno arrestato un 32enne per evasione. L’uomo, sottoposto alla misura della detenzione ai domiciliari per alcuni reati contro il patrimonio, avrebbe dovuto trovarsi, appunto, a casa.

È stato riconosciuto dai militari all’interno di un bar del quartiere mentre stava tranquillamente bevendo un bicchiere.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato portato in camera di sicurezza al comando provinciale in attesa della convalida dell’arresto.

In manette anche un altro trentenne, anche lui ai domiciliari ma che, secondo quanto accertato dai carabinieri, violava continuamente e ripetutamente le prescrizioni.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Marassi.

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